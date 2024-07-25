保時捷首奪「電動方程式世界冠軍」！本季拿下7勝創紀錄

▲保時捷征戰Formula E電動方程式，拿下廠隊首項世界冠軍。（圖／翻攝自保時捷）

記者徐煜展／綜合報導

保時捷TAG Heuer Porsche Formula E電動方程式車隊奪得好成績，保時捷車手Pascal Wehrlein勇奪 Formula E 世界總冠軍，為團隊本賽季中共拿下7場勝利，創下新的紀錄！

保時捷Formula E Pascal Wehrlein榮獲本屆Formula E電動方程式世界錦標賽總冠軍。在倫敦的最後一場比賽中，憑藉出色的團隊合作，這位德國籍車手勇奪亞軍，成功守住前一日賽事中剛奪回的積分領先地位，衛冕世界冠軍。而在車隊排名中，TAG Heuer Porsche Formula E 車隊榮獲亞軍，其在本賽季中共贏得7場勝利，創下新紀錄。再加上客戶車隊Andretti Formula E車隊的勝利，保時捷 99X Electric在今年囊括共8場的勝利，佔總賽事一半，超越所有其他參賽車輛。

▲Pascal Wehrlein車手於2020年效力保時捷車隊，今年再貢獻好成績。

Pascal Wehrlein於2020年成為保時捷生力軍，征戰Formula E電動方程式世界錦標賽。而他也成為自 2016 年 Nico Rosberg 奪得Formula 1一級方程式世界冠軍以來的首位德國籍單座賽車世界冠軍。同時，隨著Formula E電動方程式世界錦標賽第5個賽季落幕，這也是保時捷廠隊在Formula E電動方程式世界錦標賽贏得的首項世界冠軍頭銜。保時捷在本季共贏得7場勝利，超越了Renault e.dams車隊在Formula E第3賽季創下的紀錄。

▲萃取賽事經驗，為後續的量產電動車鋪路。

本賽季為保時捷參加電動方程式賽事的第5年。除了TAG Heuer保時捷電動方程式車隊，美國保時捷Andretti客戶車隊也駕駛保時捷99X Electric賽車參賽。保時捷堅定支持電動方程式世界錦標賽，以在汽車產業電動化、永續發展和科技領域持續保持領先地位。保時捷也在本賽事中獲得量產電動跑車的寶貴資訊。