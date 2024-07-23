ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「Suzuki新手駕駛訓練營」北中南開跑！有最新大改款Swift讓你開

▲Suzuki新手駕駛訓練營報名開跑，將在8～9月於北中南巡迴。（圖／翻攝自Suzuki、資料照）

▲Suzuki新手駕駛訓練營報名開跑，將在8～9月於北中南巡迴。（圖／翻攝自Suzuki、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

提倡正確用路、防衛駕駛觀念，台灣Suzuki於北中南舉辦第2屆新手駕駛訓練，提供多款熱銷車，除了有IGNIS等車款外，就連7月剛上市的第4代大改款Swift也會一同湊熱鬧，透過新手駕駛訓練營，近距離感受到大改款Swift魅力！

Suzuki在這個夏日舉辦第2屆新手駕駛訓練，日前第1屆活動一開放報名馬上額滿，受到眾多的新手駕駛的熱烈回響，台灣原廠決定持續這個讓新手駕駛們能夠在安全且舒適的環境增強駕駛技能。

▲Suzuski Swift 。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款Suzuki Swift保有十足的操控樂趣，省油、省稅首購族新選擇。（圖／記者徐煜展攝）

▲傳達正確的用車觀念，示範車款有最新剛上市的大改款Swift。

第一次購車或是新手駕駛，可能會面臨一些挑戰。台灣Suzuki將在活動中消弭這些不安，提供全新Swift、都會輕休旅IGNIS，給予新手駕駛們體驗Suzuki都會小車們的輕鬆駕馭及安心駕駛的感受。

本次新手駕駛訓練的目標之一就是從道路安全到基礎駕駛技巧，以幫助建立起堅實的駕駛基礎。活動並邀請資深的駕駛教練，為新手駕駛提供指導和技術支持。專業教練們將分享自身豐富的駕駛經驗和知識，回答新手駕駛可能的困惑和疑問。

▲Suzuki新手駕駛訓練營報名開跑，將在8～9月於北中南巡迴。（圖／翻攝自Suzuki、資料照）

▲Suzuki新手駕駛訓練營報名開跑，將在8～9月於北中南巡迴。（圖／翻攝自Suzuki、資料照）

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲大改款Swift

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

凱迪拉克豪華4座電動敞篷亮相2024-07-23

Aprilia黃牌輕跑重機RS 457登台2024-07-23

消費者報告14款推薦電動車曝2024-07-23

「LEXUS LBX入門休旅」馬來西亞開賣2024-07-23

迷你「新三菱得利卡」變帥了2024-07-23

Honda「美規Odyssey」小改款2024-07-23

TOYOTA省油入門MPV大改款恐延後發表2024-07-23

台灣「Suzuki新手駕駛訓練營」全台開跑2024-07-23

改款「新Hyundai Tucson」售價公布2024-07-23

KIA EV6 GT小改款傳年底亮相2024-07-22

熱門文章

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

改款「新Hyundai Tucson」售價公布2024-07-23

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

奧迪最便宜電動休旅再添入門款2024-07-22

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」2024-07-20

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

迷你「新三菱得利卡」變帥了2024-07-23

Honda「美規Odyssey」小改款2024-07-23

「LEXUS LBX入門休旅」馬來西亞開賣2024-07-23

相關新聞

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

Hyundai「性能鋼砲i30 N」新年式登場！以實際行動打破停產謠言

Hyundai「性能鋼砲i30 N」新年式登場！以實際行動打破停產謠言

台灣「福斯首款電動休旅」準備登場！8月預購　9月發表不跟Skoda強碰

台灣「福斯首款電動休旅」準備登場！8月預購　9月發表不跟Skoda強碰

不用加油的新「HONDA CR-V」登場！折合新台幣170萬　只租不能買

不用加油的新「HONDA CR-V」登場！折合新台幣170萬　只租不能買

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366