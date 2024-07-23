台灣「Suzuki新手駕駛訓練營」北中南開跑！有最新大改款Swift讓你開

▲Suzuki新手駕駛訓練營報名開跑，將在8～9月於北中南巡迴。（圖／翻攝自Suzuki、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

提倡正確用路、防衛駕駛觀念，台灣Suzuki於北中南舉辦第2屆新手駕駛訓練，提供多款熱銷車，除了有IGNIS等車款外，就連7月剛上市的第4代大改款Swift也會一同湊熱鬧，透過新手駕駛訓練營，近距離感受到大改款Swift魅力！

Suzuki在這個夏日舉辦第2屆新手駕駛訓練，日前第1屆活動一開放報名馬上額滿，受到眾多的新手駕駛的熱烈回響，台灣原廠決定持續這個讓新手駕駛們能夠在安全且舒適的環境增強駕駛技能。

▲傳達正確的用車觀念，示範車款有最新剛上市的大改款Swift。

第一次購車或是新手駕駛，可能會面臨一些挑戰。台灣Suzuki將在活動中消弭這些不安，提供全新Swift、都會輕休旅IGNIS，給予新手駕駛們體驗Suzuki都會小車們的輕鬆駕馭及安心駕駛的感受。

本次新手駕駛訓練的目標之一就是從道路安全到基礎駕駛技巧，以幫助建立起堅實的駕駛基礎。活動並邀請資深的駕駛教練，為新手駕駛提供指導和技術支持。專業教練們將分享自身豐富的駕駛經驗和知識，回答新手駕駛可能的困惑和疑問。