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FUSO「eCanter電動貨卡」台灣上市　寧靜零碳排開創安全運輸新未來

▲FUSO「eCanter電動貨卡」台灣上市　寧靜零碳排開創安全運輸新未來。（圖／記者張慶輝攝）

▲DTAT正式將全新eCanter導入台灣市場，成為國內輕型貨卡級距中首款電動化車型。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

台灣戴姆勒亞洲商車（下稱DTAT）近日在台灣發表全新FUSO eCanter，這不僅是國內輕型貨卡級距中首款電動化車型，也同步帶來了戴姆勒商車集團的各項最新科技，除了憑藉著零碳排電力動能，為駕駛和民眾帶來寧靜低噪音的好處外，主動安全科技也能大大降低事故發生機率，再加上Truckonnect車聯網管理系統，集眾多最新科技於一身的eCanter，預期會成為台灣運輸界邁向新未來的一大關鍵。

▲FUSO「eCanter電動貨卡」台灣上市　寧靜零碳排開創安全運輸新未來（圖／記者張慶輝攝）

▲FUSO除了推出使用中零碳排的eCanter車款外，也正致力於減少生產過程對環境的衝擊，目標在2039年實現工廠碳中和。

隨著各行各業都面臨「淨零碳排」的挑戰，eCanter也為運輸業帶來全方位的最佳解決方案，包括使用時零碳排、實現靜音運輸、降低長期營運成本等特性，都能讓本土企業實現永續經營，並吸引更多跨國企業來台投資；而且除了使用過程中減少的碳排放外，FUSO總部也正積極透過光電、熱管理、提高綠電使用比例等方式，降低生產車輛時產生的碳排放，目標在2039年實現工廠碳中和，讓車輛整體生命週期更加環保，可以說從選擇eCanter的那一刻起，就已經開始減少對地球環境的影響。

▲FUSO「eCanter電動貨卡」台灣上市　寧靜零碳排開創安全運輸新未來。（圖／記者張慶輝攝）

▲eCanter透過載重、軸距與電池容量的多元化選項，能滿足各行各業的不同需求。

此次DTAT導入台灣市場的FUSO eCanter共可分為5噸與8.55噸兩種規格，其中前者提供3種軸距搭配S版電池、後者則是單一軸距搭配L版電池，值得一提的是，eCanter有著獨特的「ePTO電動動力分導器」選項，與多元化的噸數軸距相互搭配之下，能打造出低溫冷鏈或廢棄物清運等多元化車體，充分滿足所有行業需求，再加上全新的eAxle電動傳動系統，憑藉著高效率與高度整合的特性，帶來能在山區輕鬆穿梭的充沛扭力，同時還省下了60%的保養支出，對運輸業者來說無疑是一大利多。

▲FUSO「eCanter電動貨卡」台灣上市　寧靜零碳排開創安全運輸新未來。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了豐富車型選項，eCanter還有獨家的ePTO電動動力分導器，能提供9種車體多元應用。

對於駕駛來說，eCanter也展現出極具親和力的一面，在房車化的駕駛艙之內，配備有10吋全彩數位儀表板、電子手煞車、免鑰匙系統、還採用了德國Isringhausen人體工學駕駛座椅，大大減輕工作時的疲勞感；主動安全科技方面，eCanter標配第5代主動煞車輔助，透過攝影機與雷達偵測前方路況，能提醒駕駛並主動煞車，另外LDWS車道偏移警示、AVAS車輛聲響警示、自動頭燈、ESP車身穩定、HSA斜坡起步輔助等一應俱全，還可選用主動側邊防護系統1.0，透過雷達偵測能有效消除右轉時來自側向的風險，在全方位避免意外的同時，也減輕駕駛者的壓力。

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲eCanter有著房車化的駕駛空間，提供多種人性化科技配備，大大降低駕駛的工作負擔。

這次隨著eCanter一同導入台灣市場的，還有戴姆勒商車集團的Truckonnect車隊聯網管理系統，這能讓車隊管理者隨時掌握所有車輛的行程、安全駕駛資訊、用電效率資訊、車況管理、遠端診斷、地圖圍欄、以及電池使用資訊等，協助管理者做出最合理且高效的運輸計畫，更重要的是，系統還提供了計算碳足跡的功能，這一切都能協助企業進一步降低運營成本，並有更多資源能為客戶提供更好的服務，無論是民眾、駕駛、企業、客戶甚至是環境，都享受到eCanter帶來的「全新未來」。

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