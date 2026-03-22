福斯釋出「小改款T7廂型車」預告！外觀車頭微整形內裝大改造

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日首度釋出小改款 Multivan T7 的前導資訊，搶先揭露外觀設計的初步變化。此次改款重點集中於車頭造型調整，整體風格朝向品牌電動車系靠攏，特別是與 ID. Buzz 的設計語彙更加接近。不過，原廠強調這僅為部分更新內容，真正關鍵的內裝與科技升級仍將保留至 2026 年夏季才會完整公開。

從目前釋出的資訊來看，小改款 Multivan T7 在車頭導入全新設計的前保桿，並搭配更新後的 LED 頭燈組，內部光型更趨現代化。進氣設計也有所調整，取消現行車款蜂巢狀結構，改為較為簡潔的橫向布局。原廠指出，新式水箱護罩與下氣壩造型有助於強化車頭視覺寬度，使整體更具穩重感。

車側輪廓則大致維持不變，延續現行世代方正且實用的設定。不過在配色方面，新增 3 種雙色車身選擇，包括 Candy White 搭配 Grey Brown metallic 等組合，提升個性化表現。此外，Multivan 車系也首度導入消光塗裝選項，提供消費者更多客製化可能。

輪圈配置同步更新，原廠提供 17 吋與 18 吋共 6 種全新設計鋁圈，並針對 19 吋 Halmstad 鋁圈進行細部優化。該款輪圈在現行車型中已具備一定人氣，小改款後仍持續列為選配項目。

雖然此次並未公開內裝影像，但 Volkswagen 已預告將帶來「大幅優化的座艙設計」。根據先前釋出的資訊，新車將導入更大尺寸的中控觸控螢幕，並重新設計操作介面，使選單邏輯更直覺易用。相關軟體架構預期將與品牌電動車系同步，包括 ID 系列與 ID. Buzz，並同樣應用於 California 露營車版本。

動力方面，小改款 Multivan T7 預期將延續既有 MQB 平台架構，並保留 2024 年導入的插電式油電系統。該系統以 1.5 升渦輪增壓汽油引擎為基礎，結合雙電動馬達與 4Motion 四輪驅動，綜效輸出達 241 匹馬力，並搭載容量為 19.7 kWh 的電池組，純電續航里程可達約 95 km。

除了 PHEV 車型外，傳統汽油與柴油動力仍將持續提供，並可能導入輕油電技術以提升效率表現。整體動力編成預期不會出現大幅變動，而是以優化現有系統為主軸。