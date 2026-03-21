勞斯萊斯大轉彎「放棄2030全面電動化」！V12引擎續留電車也不停產

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce Motor 近期針對品牌電動化布局做出重大調整，宣布不再堅持原先 2030 年全面電動化的目標，改為維持多元動力並行發展。此舉也意味著品牌經典的 V12 引擎將持續保留，短期內不會退出市場，反映出頂級豪華車市場在動力轉型上的實際需求變化。

回顧 2022 年，Rolls-Royce Motor 發表純電車型 Spectre 同時宣示將於 2030 年全面轉型為純電品牌。不過根據新任 CEO Chris Brownridge 近期接受英國媒體訪問時的說法，品牌已正式放棄該項目標，轉而採取更具彈性的策略。

Brownridge 指出，當前市場環境與法規趨勢已出現變化，包含部分地區排放規範放寬，以及電動車需求成長趨緩，使原先的全面電動化計畫需要重新評估。他也坦言，在品牌客群中，「支持電動車與偏好傳統動力的比例大致相當」，顯示市場仍存在明顯分歧。

另一方面，母集團 BMW Group 今年稍早亦確認，未來仍將持續生產內燃機動力，包括 Rolls-Royce 所使用的 V12 引擎。原廠指出，透過針對排氣系統等關鍵零組件進行優化，相關動力系統仍可符合 Euro 7 排放標準，確保法規合規性。

至於品牌首款純電車 Spectre，目前並未有停產計畫，仍將持續販售。不過從銷售數據來看，該車在 2023 年上市初期獲得不錯市場反應，但到了 2025 年銷量出現明顯下滑，全年交付量為 1,002 輛，較前一年大幅衰退約 47%。但即便如此，整體銷量仍略高於同品牌 Ghost，後者同期銷量則為 993 輛。

Rolls-Royce Motor 此次策略調整，反映出豪華車市場在電動化轉型過程中的現實挑戰。在客群需求尚未完全轉向純電之前，保留傳統大排氣量動力仍具其市場價值。未來品牌將如何在電動化與經典動力之間取得平衡，將成為後續發展的關鍵觀察重點。