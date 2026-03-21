保時捷最新專利「手排可秒切自排模式」！性能＆駕駛體驗取得平衡

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 近年在變速系統上的策略，一直圍繞在性能與駕駛體驗之間取得平衡。回顧過去，原廠在 13 年前於 991 世代 911 GT3 上取消 6 速手排，全面改採 7 速 PDK 雙離合器變速箱，當時曾引發市場與車迷強烈反彈，也促使 Porsche 在後續 991.2 世代重新導入手排設定，並延續至多款 911 車型之中。

不過隨著電動化趨勢加速推進，傳統手排變速箱的生存空間逐漸受到壓縮。儘管近年部分市場出現小幅回溫，但整體而言仍屬於過渡性產品。在這樣的趨勢之下，Porsche 最新曝光的一項專利申請，則為手排未來提供另一種可能性。

根據資料顯示，這項專利於 2024 年 8 月提出，並於近期正式公開。其核心概念在於結合手排與自排的操作邏輯，打造一套可切換模式的變速系統。簡單來說，駕駛可在日常使用時選擇自排模式，透過排檔桿前後操作切換 Drive、Neutral 與 Reverse，而在需要更高駕駛參與感時，則可切換至 H 型檔位配置，模擬傳統手排的操作方式。

這樣的設計概念並非首次出現，Koenigsegg 先前在 CC850 等車款上已導入類似機制。該系統透過複雜的機械結構與電子控制，讓車輛可在自排與 6 速手排之間切換，同時保留離合器踏板與排檔操作，提供更接近傳統手排的駕駛回饋。

然而，這類變速系統在技術層面具備相當高的開發難度與成本。以 Koenigsegg 為例，其變速箱採用多組離合器與複雜傳動軸設計，並透過電子系統模擬離合器腳感與換檔回饋，整體工程成本極高，通常僅適用於高價限量超跑。

相較之下，Porsche 若要將類似系統導入量產車型，則必須考量更嚴格的成本與可靠性條件。尤其現行手排與 PDK 變速箱已具備成熟表現與市場接受度，若新系統無法在成本與效益之間取得平衡，導入難度將會明顯提高。

不過從產品策略角度來看，Porsche 客群對於駕駛參與感仍有一定需求，同時也有消費者偏好 PDK 帶來的便利性。若能透過單一變速系統同時滿足兩種使用情境，對於產品規劃與市場布局將具備一定吸引力。

整體而言，這項專利雖尚未確認是否會導入量產，但已反映出 Porsche 對於手排未來發展的持續關注。在電動化浪潮持續擴大的情況下，如何延續駕駛樂趣並兼顧實用性，仍將是傳統性能品牌面臨的重要課題。