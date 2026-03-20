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BMW「M3旅行車變身賽車」出戰紐柏林24耐！愚人節玩笑敲碗成真了

圖文／7Car 小七車觀點

每年 4 月 1 日愚人節前後，車廠經常透過社群平台發布各式幽默或創意的「假消息」，作為品牌與車迷互動的一種方式。多數這類玩笑通常很快就被遺忘，不過 BMW 去年的一個愚人節企劃卻意外引發熱烈迴響，甚至最終真的催生出一輛賽車。原廠日前宣布，將打造一輛名為 M3 Touring 24H 的賽車版本，並計畫參加今年的 Nürburgring 24 小時耐久賽。

BMW 表示，去年在社群媒體發布的 M3 Touring 賽車愚人節貼文反應遠超預期，相關內容觸及超過 100 萬名使用者，並累積約 160 萬次觀看。這樣的回響促使原廠重新思考將這個概念實際化的可能性，最終決定啟動專案，打造真正可參賽的 M3 Touring 24H。

其實在這個愚人節玩笑之前，BMW 內部早在 2022 年就曾討論過打造 M3 Touring 賽車版本的可能性，因此相關概念與技術基礎早已存在。也因為有前期規劃，新車從開發到完成僅花費約 8 個月時間。

在技術架構上，M3 Touring 24H 實際上是以 BMW M4 GT3 EVO 賽車為基礎打造，外觀則換上 M3 Touring 的旅行車車身造型。相較於雙門 Coupe 賽車版本，這輛旅行車賽車車長增加約 200 mm，車高則增加約 32 mm。車身比例變化也讓工程團隊在空氣力學設計上面臨新的挑戰。

為了解決氣流與下壓力問題，BMW 重新開發了後尾翼的鵝頸式固定結構，同時調整尾翼本體形狀與安裝位置，以確保高速行駛時仍能維持足夠空力效率。車身結構則採用碳纖維強化塑料打造，並加入完整防滾籠配置。雖然車輛保留旅行車造型，但後車門實際上並不具備開啟功能，主要仍是為了符合賽車結構需求。底盤部分配備 18 吋賽車專用輪圈，並搭配高性能制動系統，以符合長時間耐久賽對煞車系統的高負荷需求。

動力方面，M3 Touring 24H 搭載 BMW 3.0 公升 M TwinPower Turbo 直列 6 缸引擎，最大輸出可達 590 匹馬力，峰值扭力 700 Nm，並搭配 X-Trac 6 速序列式變速箱。這樣的動力配置基本與 M4 GT3 賽車架構相同，確保賽道性能表現。

在賽事計畫上，這輛賽車將由 Schubert Motorsport 車隊負責參賽，並投入 Nürburgring 24 小時耐久賽 SPX 組別。車手陣容包括 Jens Klingmann、Ugo de Wilde、Connor De Phillippi 與 Neil Verhagen 等多名 BMW 廠隊車手。

Jens Klingmann 表示，將原本的愚人節玩笑轉變為真正參賽的賽車，也展現 BMW 與車迷社群之間的互動關係，同時反映品牌對賽車運動的熱情。他也指出，團隊目標是在 Nürburgring 24 小時耐久賽中為觀眾帶來精彩比賽，同時力爭取得理想成績。

從品牌行銷角度來看，BMW 這次將社群玩笑轉化為實際賽車計畫，也展現品牌在賽車文化與粉絲互動上的不同操作方式。隨著 M3 Touring 24H 即將登上 Nürburgring 賽道，這款從愚人節概念誕生的旅行車賽車，也成為近年車壇較為特別的一個案例。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWM3Touring24H旅行車汽車新車高性能賽車紐柏林綠色地獄耐久賽

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