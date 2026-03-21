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賓士「大改款C-Class電動版」鎖定特斯拉Model 3！800V充電速度更快

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 今年預計推出多達 40 款全新或改款車型，其中最受關注的重點之一，莫過於即將登場的 C-Class 純電版本。這款被外界稱為「C-Class EQ」的全新電動房車，將成為品牌首度進軍中型電動房車主流市場的重要產品，目標直指 Tesla Model 3 所主導的級距。

過去 Mercedes-Benz 在電動車布局上，多集中於 EQE 與 EQS 等高階豪華車型，此次將純電技術下放至品牌最暢銷的 C-Class 級距，象徵電動化策略進一步擴展。同時，主要競爭對手也同步展開布局，包括 BMW 預計推出純電 3 Series，以及 Audi 規劃中的 A4 e-tron，市場競爭態勢逐漸升溫。

在正式發表前，外媒已於德國 Immendingen 測試場搶先試乘開發中原型車。雖然車輛仍覆蓋大量偽裝，但整體輪廓已可看出與燃油版 C-Class 的差異。新車車頭設計更為直立，車身高度降低，後擋風玻璃傾角更大，預期將有助於空氣力學表現。受惠於更長軸距與加寬輪距，車室空間亦同步提升。

在底盤架構方面，C-Class 純電版將採用 Mercedes-Benz 最新 MB.EA 平台，並導入 800 V 電氣系統。電池容量規劃從 64 kWh 至 94 kWh 不等，原廠透露續航里程將可突破 700 km，顯示其在效率與續航表現上的企圖心。

實際動態表現亦為開發重點之一。根據試乘回饋，新車在彎道中展現出良好的車身穩定性，側傾抑制表現明顯，前軸抓地力充足。選配後輪轉向系統在低速彎道中進一步提升靈活性，使整體操控更為輕快。

在一般道路模擬環境下，車輛同樣展現出優異的舒適性。即便行經不平整路面，懸吊系統仍能有效吸收細碎震動，車室隔音表現亦維持一貫高水準。開發團隊表示，目標是在維持 C-Class 一貫舒適性的同時，讓車輛在動態反應上更為輕盈，並降低電動化所帶來的重量感。

整體而言，C-Class 純電版本在開發階段已展現出兼顧操控與舒適的產品定位，延續品牌一貫的行路質感。隨著新車預計於下月正式發表，Mercedes-Benz 在中型電動房車市場的布局也將更加完整，並與主要競爭對手展開正面交鋒。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士C-Class大改款EQ電動車房車汽車新車

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