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福斯軍團攻佔麗寶賽道！Golf R新車首度現身成全場焦點

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在性能鋼砲迷眼中，本周台中麗寶國際賽車場可以說是熱血指數直接拉滿。台灣福斯選舉辦「VW Performance Festival賽道嘉年華」，不只把GTI、R性能家族通通開上賽道，現場熱血、性能、戰鬥氛圍帶來令人陶醉沉浸式體驗，同時剛上市的Golf R夜幕疾行版也選在大舞台作首度公開現身！

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

現場陣容幾乎把台灣能見到福斯性能車一次排開，包括Golf GTI、Polo GTI、Golf R、T-Roc R、高人氣等車款，全數開進賽道讓媒體實際操駕，多道關卡搭配大直線全油門衝刺，把不同車款個性完全放大。

更針對過彎技巧關卡，派出Golf R、Golf GTI、Polo GTI性能掀背，在高速進出彎時展現底盤極限，車頭指向性與抓地力表現非常直覺，電子系統介入自然不突兀，整體節奏相當流暢。

尤其日前剛上市的Polo GTI，以短小緊湊的車身在金卡納式路線中反而更佔優勢，連續左右變換重心時節奏明快、幾乎沒有多餘拖泥帶水的動作。車頭指向俐落、轉向反應直接，搭配輕巧尺碼帶來的靈活性，在迴轉與反向繞錐之間展現出接近「小鋼砲教科書」般的操控樂趣，整體感受比起大馬力車款更貼近純粹駕駛本質。

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

大直線全油門解放，333匹馬力的Golf R可說是暴力戰鬥速度兵器，四輪驅動加持下加速又猛又穩；反觀前驅設定的Golf GTI，雖然輸出較溫和，但靠著XDS電子差速器與循跡系統，輕快靈活的節奏反而更有駕駛樂趣。兩種性格，在同一條賽道上形成非常鮮明對比。

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

全新本周上市的Golf R 夜幕疾行版可說是焦點滿滿，售價207.8萬，搭配舊換新197.8萬，全新「夜幕幻影灰」車色抓住目光。不同於一般性能車的張揚，這個顏色在陽光下帶有細膩金屬光澤，搭配黑色車頂與整套黑化R外觀套件，包含徽飾、前保桿、煞車卡鉗與四出尾管，全車營造出一種低調但壓迫感十足的戰鬥氛圍。

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

車內最吸睛的是首次導入的跑車式麂皮多功能方向盤，採用ArtVelours材質，不只手感細膩，摩擦力也更高，在激烈操駕時能明顯提升穩定度，搭配加大換檔撥片與專屬R模式快捷鍵，一鍵就能切入最熱血的駕駛狀態。

▲福斯性能軍團麗寶賽車場開跑！高人氣車款全員到齊。（圖／翻攝自福斯、記者徐煜展攝）

精髓跑車座椅搭配藍色縫線與R標誌，包覆性與支撐性都屬一流，整體戰鬥氣息比標準版更濃，前方的Digital Cockpit Pro 10.25吋數位儀表也加入R專屬顯示介面，「R View」模式以序列式轉速呈現，視覺與操作都更貼近賽車邏輯。

動力核心依舊是那具2.0升TSI渦輪引擎，輸出來到333匹、42.8公斤米，0-100km/h只要4.6秒，配合4MOTION Active Control四輪驅動系統與DCC主動式底盤控制，無論是日常道路還是賽道激烈操駕，都能在舒適與性能之間快速切換。再加上Progressive Steering動態齒比轉向系統，整體操控反應更顯敏捷俐落。

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關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagenGOLFPolo

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