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好騎又安心，全新迪爵奪機車民調第一　車行多、服務可靠超加分

▲好騎又安心，全新迪爵奪機車民調第一　車行多、服務可靠超加分。（圖／翻攝自SYM）

▲民眾在選購平價入門機車時不僅會考慮CP值與規格，後續擁車成本、可靠度與維護便利性也是重點。（圖／翻攝自SYM）

消費中心／綜合報導

機車作為台灣民眾日常生活與工作的重要夥伴，在選購時除了考量CP值與規格外，後續的擁車成本、可靠度與維護便利性也是一大重點，近期《ETtoday民調雲》就進行了「機車選購意向大調查」，於2025／6／17至2025／6／23期間，針對18歲至59歲擁有入門平價級（售價約5萬～7萬元）機車或計畫購買之民眾進行調查，共回收有效樣本1,150份。

▲好騎又安心，全新迪爵奪機車民調第一　車行多、服務可靠超加分。（圖／翻攝自SYM）

▲消費者在選車時除了價格與用車成本等因素外，也有近半數非常在意後續保修便利性。（圖／ETtoday民調雲）

調查結果顯示，多數消費者都會優先考慮車款本身的CP值、油耗與電耗表現等與荷包有直接相關的因素，但調查中意外發現的是近半數的消費者也對後續保修便利性非常在意；機車作為每日通勤代步的夥伴，如果需要定期保養或發生問題時不能儘快就近解決，對於日常生活肯定會造成巨大影響，畢竟少了機車就像少了腿一樣，所以許多民眾在選購機車時，許多消費者並不僅僅追求價格的便宜，而是會一併考量長期用車過程中的便利性與安心感。其中，售後保修服務的可近性與可靠性，正是重要的一環。

▲好騎又安心，全新迪爵奪機車民調第一　車行多、服務可靠超加分。（圖／翻攝自SYM）

▲作為日常移動的夥伴，消費者不僅會在意可靠度，養護成本與服務品質也非常重要。（圖／ETtoday民調雲）

然而，「離家近」並不代表保修便利就萬無一失。承襲購車時的審慎，消費者在實際擁有車輛後，也會持續關注保修相關費用與服務的可靠程度，除了維修價格，其次是車行的數量與維修品質，最後才是距離上的便利性。這顯示出消費者普遍對維修技術專業抱持謹慎態度，尤其在缺乏相關知識的情況下，更希望所選品牌具備完善的後勤支援系統。，若品牌擁有多元且分布廣泛的授權服務據點，當車主在外臨時遇到問題時，也能即時獲得支援，進一步減少因故障帶來的不便與隱性成本。這些售後機制的完善與否，會直接影響消費者對品牌的信任與長期使用的信心。

▲好騎又安心，全新迪爵奪機車民調第一　車行多、服務可靠超加分。（圖／翻攝自SYM）

▲消費者除了看車款本身以外，更會把維修據點的品質與印象作為選車條件之一。（圖／ETtoday民調雲）

根據問券調查結果，SYＭ三陽穩居『目前擁有的機車品牌』之冠（39.1%）,完全符合近年觀察國民機車的銷量表現，且『目前擁有的車款（13.8%）』或『未來想要購買的車款(20.1%)』，皆由SYM『全新迪爵』拿下最高票，全新迪爵不僅具備高CP值與優異油耗獲得大量消費者好評，同時也因SYM三陽在全國有超過2,300家服務據點，無論在哪都能就近快速解決愛車問題，且SYM三陽還是唯一推動「一家買車全國服務」的品牌，不管出外打拚還是生活圈改變，都有值得信賴的店家照顧愛車。近期全新迪爵還推出LED升級版的改款，推出加值不加價，提升用車的安全性，不斷精進產品力與安心的保修服務網，也就不難理解為何全新迪爵能穩坐年度銷量冠軍。

▲好騎又安心，全新迪爵奪機車民調第一　車行多、服務可靠超加分。（圖／翻攝自SYM） ▲SYM三陽在全國擁有超過2,300家據點，組成綿密服務網路，實現「一家買車全國服務」，全新迪爵正是因此贏得消費者信賴，穩坐年度銷量冠軍。（圖／翻攝自SYM）

關鍵字：SYM三陽迪爵全新DUKE機車摩托車國民車平價入門新車民調保養維修車行

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