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日系掀背小車「也能去越野」！荷蘭Suzuki推出Swift四輪驅動版

圖文／7Car 小七車觀點

風靡全球市場的 Suzuki Swift 擁有廣大的支持者，深受女性、新手以及小車愛好者的喜愛。而該車在全球的特地市場當中也有 AWD 四輪驅動車型，配備 AllGrip 系統，具備更優異的抓地力表現。

日前 Suzuki 荷蘭針對了現行 Suzuki Swift AllGrip 打造了一款客製化車型，替全車換上多款專屬的配件。其中視覺上最大的亮點之一是配置了 Thule 車頂行李架，可以攜帶備胎、雪具以及在戶外進行輕度越野時所需的裝備，彌補了原廠後行李廂只有 265 公升的遺憾。

這輛 AllGrip FX 還有許多特別的設計，像是車頭部分可以看到整合到前水箱護罩牌照座的 Tralert LED 燈條，輪拱處則加入高光澤黑色烤漆處理，Suzuki 廠徽和 AllGrip 徽飾均以黑色化呈現；後保險桿則配有外置的防刮護板，同時搭配配黑色輪圈以及規格為 196/55R16 全季節輪胎。

進入車內，Suzuki 荷蘭公司將座椅升級成皮革材質鋪陳，使整體氛圍看起來更加高級，同時還添加了橡膠防滑墊以便於清潔。此外，還有由 Dometic 提供的冷藏箱和儲物箱。

可惜的是 Swift AllGrip FX 的底盤配置還是保留原廠設定，但由於 AllGrip 車型以及輪胎規格的因素，使得它的車身高度比起標準版還是高出了 32mm。動力表現上，同樣採用 1.2 升自然進氣三缸引擎，搭配 12V 輕度油電混合動力系統，可輸出 82 匹最大馬力，搭配的是手排變速箱。

Suzuki Swift 作為全球最知名的車款之一，在國內市場也備受消費者青睞。目前第四代車型於 2024 年引進，同樣配置 1.2 升直列三缸汽油引擎搭配 12V 輕油電系統，僅提供單一車型，官方建議售價為新臺幣 73 萬元起。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Suzuki鈴木SwiftAllgrip四輪傳動AWD日系掀背小車汽車新車荷蘭

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