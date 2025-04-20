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愛快羅密歐成立115周年「6月推新紀念圖案」！蛇毒輝煌歷史一次看

圖文／7Car 小七車觀點

Alfa Romeo 日前宣佈，2025 年適逢品牌成立 115 週年，將於 6 月 24 日正式發表全新紀念圖案，向悠久賽道歷史與義式風采致上最高敬意。這款圖案的推出，正逢兩大傳奇時刻的周年紀念：1930 年 Tazio Nuvolari 於 Mille Miglia 的輝煌勝利，以及 1923 年 Quadrifoglio 四葉草徽首次在 Targa Florio 登場。

▲Alfa Romeo 宣佈，將於 6 月 24 日正式發表全新紀念圖案，歡慶品牌成立 115 週年。

全新設計的 115 週年圖案以當代美學重新詮釋品牌精神。設計中斜向上揚的「115」數字象徵不斷邁進的創新動能，而「5」字則由經典的 Biscione 蟒蛇圖騰環抱，營造立體視覺效果。黑與紅的鮮明對比則呼應 Alfa Romeo 一貫的激情、運動與義式風格。此圖案未來將廣泛應用於官方活動、車聚、紀念商品與全球 250 多個 Alfa Romeo 車主俱樂部的慶祝活動之中。

這次的圖案發表選在 6 月下旬的原因，是呼應品牌歷史上 2 項代表事件的紀念期間。其一為 1930 年 4 月，Tazio Nuvolari 駕駛 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport 勇奪 Mille Miglia 冠軍，不僅締造首位平均時速破百的紀錄，也為品牌技術與堅毅精神留下永恆印記。同時，也紀念 1923 年 Ugo Sivocci 駕駛印有四葉草徽章的 RL TF 於 Targa Florio 勝出的關鍵一役，自此 Quadrifoglio 成為高性能車款的象徵，承載著勇氣與速度的DNA。

而 2025 年更是 Alfa Romeo 許多重要歷史事件的週年紀念，包括 GP Tipo P2 奪下世界汽車錦標賽首冠（1925 年，100 週年）、Alfa Romeo 1900 首款大規模量產車亮相（1949 年，75 週年）、Tipo 158 “Alfetta” 奪得 F1 世界冠軍（1950 年，75 週年）、Giulietta Berlina 於都靈車展發表（1955 年，70 週年）、Giulia Sprint GTA 於阿姆斯特丹登場（1965 年，60 週年）、33 TT 12 奪下世界品牌錦標賽冠軍（1975 年，50 週年）、Alfa 75 問世，為 Alfetta 平台劃下句點（1985 年，40 週年）。

Alfa Romeo 表示，這一系列週年紀念並非巧合，而是一場歷史的奇妙同步，見證品牌百年來對技術、設計與賽道精神的堅持與挑戰。如今，Alfa Romeo 不僅回顧輝煌歷史，更以前所未有的熱情與勇氣邁向未來。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AlfaRomeo愛快羅密歐115周年紀念圖案蛇毒賽道汽車新車

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