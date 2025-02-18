1,780萬起大老闆新坐駕！賓利「第4代Flying Spur」最強4門房車登台

▲千萬豪車再加1，全新第4代Flying Spur換搭強悍油電系統。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

2025年才剛開始，台灣就有不少千萬豪車陸續登台，繼上周的1,298萬的Range Rover限定款後，這次換賓利Bentley最強悍的Flying Spur 4門房車登台亮相，售價1,780萬起，堪稱路上會跑的移動豪宅！

▲動力換搭4.0升V8 PHEV系統。

第4代Flying Spur外型、內裝雖延續上一代3代造型，但引擎動力來頭不小，換搭4.0升V8雙渦輪引擎，搭配電動馬達構成PHEV插電式油電，取代過去的W12引擎旗艦定位，繳出782匹綜效馬力，扭力更是高達102公斤米，3.5秒完成破百加速衝刺，創下品牌105年以來最強悍的4門豪華轎車。

▲PHEV油電能支援純電行駛。

動力採用非傳統真空燃油系統，改為自200 bar加強至350 bar壓力的直噴設計，獲得更有效率的燃燒效果並降低污染排放。得益電能馬達消弭渦輪遲滯，雙顆單渦流渦輪能以相對簡單的構造，於較為高溫與嚴苛的環境中運作無虞，同時精進效率，純電模式下燃油引擎可完全關閉，創造潔淨與靜謐環境。

Flying Spur更支援純電模式，馬達輸出190匹馬力能輔助引擎在低轉速下的扭力，使換檔過程更加順暢，位於變速箱之中的馬達配合置於後軸的25.9 kWh電池系統，降低了車身重心也均衡整體車輛配重，達到48.3 : 51.7的前後比例。

▲現場展示2款車型，暗色系主打運動，銀色則注重奢華感。

現場展示Flying Spur Speed、Flying Spur Mulliner兩款車型，基本售價1,780萬起，Flying Spur Speed以暗色材質呈現運動本質，全新設計的水箱護罩及前後保桿擾流更添跑格，追求極致性能的車主還可選配碳纖維個性套件，呈現頂級轎跑風範。

Flying Spur Mulliner則由嶄新懸浮式鑽型水箱護罩吸引目光，霧銀色後視鏡與雙鑽型車側進氣孔，點綴車側之餘也向經典致敬。標配車頭Flying B發光立體徽飾，以及22吋Mulliner專屬雙色水平廠徽輪圈，彰顯4門房車霸氣性格。

▲內裝布局延續3代設計，用料、奢華儀式感仍是不手軟。

頂級內裝工藝帶來視覺與觸覺雙重饗宴，首度搭載於Flying Spur車系的智慧座椅套件更將乘車昇華至另一層次的享受。透過選配最新Bentley座椅科技，自動感應乘坐者體表濕度及溫度並調節空調系統，同時也能偵測坐姿受力點，經由不斷微調降低久坐疲憊感。