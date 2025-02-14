Volvo「最速電動休旅」EX30 Ultra試駕！預售179萬、科技配備滿載

▲Volvo EX30 Ultra即將在2／26在台上市，首波僅有頂規雙馬達Ultra車型，預售價179萬。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

作為Volvo睽違5年來的新車，全新Volvo EX30不僅是品牌首款搭載電動車平台的產品，同時售價也是最便宜電動休旅，此次即將在2／26發表上市的是頂規雙馬達Ultra車型，預售價179萬元，不僅具有428匹強悍馬力，3.6秒靜止加速破百也是「量產最速Volvo」！Volvo國際富豪汽車也預告，下半年還會導入單馬達後驅的入門Core、中階單馬達增程版的Plus車型，屆時EX30的入手門檻可壓在150萬內。

試駕車型

Volvo EX30 Ultra雙馬達4驅：179萬（預售價）

新EX30車長4,233mm、寬1,838mm、高1,555mm，軸距2,650mm，比EX40（XC40 Recharge）略小，是Volvo最小型休旅車。相較其他豪華入門電動休旅如賓士EQA（軸距2,729mm）、BMW iX1（軸距2,692mm）、甚至是MINI Countryman（軸距2,692mm）也都小了一號，但EX30也是豪華品牌中售價最親民、動力最強悍的車型，從原廠廣宣主軸「Small is Mighty」來看，4米2的車長相當受到歐洲市場青睞。

▲EX30尺碼比EX40（XC40 Recharge）小，相較其他豪華品牌入門電動休旅也小了一號。



新EX30搭載SEA電動車平台，該平台也廣泛使用在吉利集團其他品牌，台灣販售的EX30是由馬來西亞組裝進口導入。新EX30也採蚌式前艙蓋、無邊框車外後視鏡，並具有新款動態迎賓「雷神之鎚」頭燈、封閉式水箱護罩，車頭也換上新的廠徽Logo、保桿兩側AirCurtain導流孔，在輪拱、鈑線刻畫下充滿肌肉感。

▲EX30採蚌式前艙蓋、新款新款動態迎賓「雷神之鎚」頭燈，整體鈑線很有肌肉感。



▲無邊框後視鏡相當帥氣，可透過中控螢幕調整上下角度。



試駕的Ultra車型配備全景玻璃車頂、19吋切削輪圈（配胎為固特異Efficient Grip Performance SUV，245／45 R19），車尾造型也很有亮點，採雙層全LED尾燈，搭配車頂擾流尾翼，十分有辨識度。

▲試駕的Ultra車型具有全景玻璃車頂，其他入門Core、中階Plus車型則是黑化懸浮式車頂。



▲輪胎規格為245／45 R19，採19吋切削輪圈，海外市場還提供20吋選配，配胎為固特異Efficient Grip Performance SUV。



▲EX30尾燈造型獨特，即便大白天辨識度仍極高。



座艙佈局上，EX30沒有傳統的數位儀表，僅有中央12.3吋直立式中控螢幕，檔位、時速、電量及預估剩餘里程等行車資訊置於中控螢幕上方，中間為導航圖資，最下排橫列則有空調、雙黃燈、車輛設定。EX30也沒有傳統引擎啟動按鈕，透過車輛自動解鎖／離車上鎖，只要踩煞車、將排檔撥桿排入檔位即可行駛，另外也提供NFC智慧卡片鑰匙、手機數位鑰匙、運動鑰匙3種方式。

▲EX30將數位儀表的資訊整合進12.3吋中控螢幕，像是時速、檔位、剩餘里程都在螢幕上半部。



▲影音系統為內建Google系統。



▲方向盤右側為排檔撥桿，只要踩煞車排入D檔即可行駛。



▲Ultra車型提供NFC智慧卡片鑰匙、手機數位鑰匙、運動鑰匙3種方式，卡片鑰匙感應需靠近駕駛側B柱。



EX30 Ultra車室採永續材質打造，座椅以Nordico植然皮包覆、並採淡藍色色調；中控台、面板處具有星沙微粒內嵌飾板，雖然是硬質塑料但也多了點綴。中控台下方具有手機無線充電板，不過車窗按鈕移到中央扶手處，操作上需要一段時間適應，中央扶手處設置2段式伸縮置杯架，讓中船處空間更靈活。

▲EX30車室採永續材質，座椅以Nordico植然皮包覆、淡藍色色調。



▲中控台、面板處具有星沙微粒內嵌飾板。



▲中控台下方有置物空間，不過需由中控螢幕操作開啟，無實體按鍵。



▲中控台下方有手機無線充電板（左），並可放置2部手機。

▲車窗按鍵位在中央扶手處，需要適應一下；置杯架採伸縮式設計，下方也有置物空間。



乘坐機能方面，EX30 Ultra雙前座皆採電動調整座椅，駕駛座還有電動腰靠／記憶功能，178公分進入後座的腿部空間較為侷促、腿部支撐也較少，所幸Ultra車型還有全景玻璃車頂，可減少頭部壓迫感。在物機能上，EX30也具有7L前行李廂空間，放置雜物夠用，可惜無排水孔設計，無法作為乾濕分離使用；後行李廂空間為318-1,000L，並配備電動尾門、Ultra車型還具有可輸出1,040W的Harman Kardon音響（9支揚聲器），在前擋風玻璃下方的Sound Bar、9聲道Mix擴大機下，即便木耳也能感受到差異。

▲駕駛座具有電調、腰靠、記憶功能，副駕也有電動調整。



▲以178公分入座，後座的腿部空間較為侷促，不過在全景玻璃車頂下減少頭部壓迫感。



▲前艙行李箱容積為7L，可惜無排水孔，且艙蓋並無開啟後的固定機構。



▲後行李廂空間為318-1,000L，掀開平整化底版還能增添深度。



EX30在主被動防護上也進化，除了增添駕駛座中央扶手側氣囊，全車也有自動預束式安全帶；另一亮點還包括PAII智能駕駛輔助系統中也增添主動車道變換輔助、大車車道偏離輔助、車門開啟警示、PAP自動停車輔助系統等功能。實際使用主動車道切換輔助時，整體偵測精準、變換車道順暢；而PAP自動停車輔助系統也會偵測附近車格，只要點選車格後系統就會自動將車輛停妥，相當便利。

EX30也具有Advan Drive Alert駕駛狀態監測系統，除了可偵測駕駛是否手握方向盤，還能透過方向盤中間的監測系統，以每秒13次的頻率偵測眼部、臉部表情。

▲主動切換車道輔助作動範圍為65-130km／h，在開啟PAII系統後只要撥打方向燈，系統即可判斷並切換車道。



▲PAP自動停車輔助系統可選擇附近的空車位，過程無需切換R、D檔、煞車即可自行停妥。



▲駕駛狀態監測系統透過方向盤中間的鏡頭，以每秒13次的頻率偵測眼部、臉部表情。



試駕的EX30 Ultra採雙馬達全驅、69kWh鋰三元電池，該電池組以3模組／107顆電池芯構成，結合碳化矽逆變器下具有最大馬力428匹／55.4公斤米扭力，0-100km／h加速只要3.6秒，WLTP最大續航力為445-450公里，10-80%充電僅需26-28分鐘，並且還有1,600拖曳力表現。

▲EX30 Ultra採雙馬達全驅、69kWh鋰三元電池，最大馬力428匹／55.4公斤米扭力，0-100km／h加速只要3.6秒

實際駕馭時，EX30 Ultra的428匹電能輸出相當猛爆，尤其加速時的體感強烈，加上2噸以內（1,960公斤）的車重，說是電動小鋼砲也不為過，若透過中控螢幕切換到高性能全輪輸出模式，還會有更靈敏的電門反應，可滿足熱血電動車買家的加速快感。

▲2噸內車重、50:50重量分佈，都讓EX30 Ultra駕馭感猛爆俐落，懸吊設定則較偏舒適化。



EX30 Ultra在車身重量分布上也採50：50，整體過彎感受不差，不過在原廠Comfort底盤設定下，懸吊反應則較偏向舒適化，在激烈操駕時稍嫌可惜；另外，儘管也有提供方向盤轉向手感三段調整，但輕、中、重的差異沒有太明顯。

EX30還有哪些進步的地方？實際體驗一天下來，在中控螢幕的UI使用者介面、UX使用者體驗還有提升空間，像是螢幕上半部的行車資訊欄位，部分警示字體過小，反而更容易讓駕駛分心；同時方向盤左邊快控鍵僅可設定One Pedal單踏板模式及行車資訊介面切換、螢幕下半部的快捷選項也無法自定排列，在操作上需要花更多時間適應，同時對於這類介面的上手熟悉度，還有賴Google車載資訊娛樂系統的後續OTA更新。

▲EX30搭載Google車載資訊娛樂系統，但在UI、UX還有進步空間，若有更多自定功能將加快上手度。



EX30是否能複製海外市場的成功範例？除了Ultra車型以180萬內提供強悍電能輸出外，入門Core、中階Plus車型更是關鍵，尤其入手門檻若壓在150萬內，勢必能吸引更多初次購買Volvo的客層。Volvo國際富豪也對EX30寄與厚望，在今年10,500輛的年度銷售目標下，希望EX30能達到銷售佔比1／3（3,500輛），顯見EX30也將成為品牌衝刺銷量的利器。

▲EX30後續還會有單馬達入門、中階Plus車型，在親民售價下將帶來一波銷量。