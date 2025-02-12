TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

▲改款新GR Yarris問世近1年之久，更強的GRMN Yaris即將登場！圖為舊款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

比GR Yaris定位更強、更囂張的GRMN Yaris即將登場！改款GRMN Yaris自去年賽道開始測試後，已經讓不少熱血車迷口水直流，以目前GR Yaris動向參考，GRMN Yaris除了有基本的6速手排外，應也會比照GR Yaris推出全新8速自排可選！

▲性能有望再優化，GRMN Yaris更猛、更快。

TOYOTA GRMN Yaris最早於2022年的東京車展亮相，當時大多僅有500輛配額且幾乎都是日本市場專屬，而自小改款GR Yaris問世差不多1年後，如今新的GRMN Yaris也即將在今年3月登場。

目前小改款GR Yaris已將1.6升渦輪，提升至300匹馬力，而GRMN Yaris則有望再針對性能優化升級，且還有更囂張的客製化底盤、剎車套件，其2022年的GRMN Yaris車內擁有防滾籠、前後機械限滑差速器等激進熱血配置。

▲GRMN Yaris預期新增8速全新自排。

外型上可想而知也擁有更多熱血、囂張的套件加持，讓GRMN Yaris戰鬥力更強、更有氣勢，而內裝重點則與GR Yaris相同，針對中控螢幕位置、操作細節優化，並為大眾消費市場推出8速自排變速箱可選。