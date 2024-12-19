賓士「Level3自動駕駛技術」獲德政府批准！最高時速達95KM明年開賣

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Mercedes-Benz 今日宣布，該廠旗下符合 SAE Level 3 自動駕駛等級的 DRIVE PILOT 系統的 95km/h 更新版本，已獲得德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）批准，將在 2025 年初正式於當地上市。

▲Mercedes-Benz 宣布該廠旗下符合 SAE Level 3 自動駕駛等級的 DRIVE PILOT 系統的 95km/h 更新版本，已獲得德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）批准，將在 2025 年初正式於當地上市。

DRIVE PILOT 系統目前提供 S-Class 及 EQS 車型選購，其建議售價為 5,950 歐元 (約合新台幣 203,005.37 元)。在本次的更新版本當中，其支援的最高車速自 60km/h 及高至 95km/h，讓擁有 DRIVE PILOT 的車主可在系統達到運作條件並啟動後，於德國全長 13,191 公里的高速公路來往中，放開雙手從事其他事務。值得一提的是，現有搭載 60km/h 版本的 S-Class 及 EQS 車型均可透過 OTA（Over-the-Air）進行無線更新，或是前往授權服務廠進行更新，而無需更換任何硬體零件。

▲DRIVE PILOT 系統目前提供 S-Class 及 EQS 車型選購，其建議售價為 5,950 歐元 (約合新台幣 203,005.37 元)。在本次的更新版本當中，其支援的最高車速自 60km/h 及高至 95km/。

為了確保運作時的安全性，DRIVE PILOT 採用雙重冗餘系統架構，關鍵系統如轉向、煞車與車載電力系統都設有備援機制，以應對系統故障。系統透過多達 35 個不同的感測器，包括相機、雷達、超音波感測器與 LiDAR，即時感知車輛周遭環境。其高精度定位系統則可將車輛位置精確至公分，並透過多個衛星系統與詳細的高精地圖，達成具有安全性的特定條件下自動駕駛能力。

▲DRIVE PILOT 採用雙重冗餘系統架構，關鍵系統如轉向、煞車與車載電力系統都設有備援機制，以應對系統故障。

而系統也可在出現緊急狀況時將駕駛任務交給駕駛者，若駕駛者因健康因素等問題無法在提示時間內接手操作車輛，系統可自動將車輛減速至完全煞停，並啟動警示燈來告知其他用路人。

▲系統也可在出現緊急狀況時將駕駛任務交給駕駛者，若駕駛者因健康因素等問題無法在提示時間內接手操作車輛，系統可自動將車輛減速至完全煞停，並啟動警示燈來告知其他用路人。

此前 Mercedes-Benz 在美國率先導入該廠開發的青色燈號來呈現車輛正在 Level 3 自動駕駛狀態，不過目前德國尚未核准採用。Mercedes-Benz 期望接下來能將 DRIVE PILOT 的支援車速進一步提高至德國法規所允許的自動駕駛最高車速 130km/h，並延長 DRIVE PILOT 系統讓駕駛接手駕駛的時間，最終實現完全的自動駕駛。