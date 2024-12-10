EuroNCAP撞測出爐！新MG ZS、台灣已上市Macan、Santa fe成績曝

▲EuroNCAP最新成績出爐，包括新一代MG ZS、已在台上市的Macan／Santa Fe、Countryman都表現不錯。（圖／翻攝自EuroNCAP、資料照、各車廠）



記者林鼎智／綜合報導

EuroNCAP歐盟新車評鑑最新成績出爐！EuroNCAP最新成績包括新一代MG ZS、Volvo EX30、Hyundai Santa Fe、保時捷Macan、Audi A5、MINI Countryman、新一代Subaru Forester等車款，其中Santa Fe、Macan電動休旅、Countryman都已在台灣上市，另外即將到來的還有EX30等車型，都可作爲參考。

▲新一代MG ZS在EuroNCAP拿下4顆星，主要在AEB自動急煞輔助上表現較低，但在兒童防護上相當出色。



首先在海外大改款的MG ZS方面，新一代採1.5升油電動力，此次在EuroNCAP中獲得4顆星，分別獲得75%成人防護、82%兒童防護、73％道路弱勢使用者防護、76%安全輔助，而ZS在AEB自動急煞輔助表現較差，綜合評價獲4顆星。

而先前已在台上市的保時捷Macan電動休旅則獲得5星，4項成績分別為90%成人防護、90%兒童防護、83％道路弱勢使用者防護、78%安全輔助，其中只在駕駛狀態監控上得分較低。

▲Macan電動休旅拿下EuroNCAP 5顆星，4大測試項目中成人防護、兒童防護拿下90%高分。



至於Santa Fe則有標配版、配備Safety Pack兩種版本，各分別獲得4星、5星，兩車在成人防護、兒童防護都獲得高分。至於即將導入來台的Volvo EX30電動休旅則獲得5顆星，在成人防護獲得88%、兒童防護85%、道路弱勢使用者79%、安全輔助80%，表現相當優異。

▲Santa Fe共有2種版本，其中入門為4星，高規車型為5星，另外即將導入台灣的Volvo EX30電動休旅也獲得5星評價。