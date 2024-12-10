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速霸陸Crosstrek 2.5油電日規上市！續航力破千、折新台幣82.3萬起

▲影片來源：Subaru

記者林鼎智／綜合報導

在10月中展開預訂後，日本速霸陸（Subaru）正式發表Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid油電車型，該車將作為頂規車型加入陣容，共有Premium S:HEV、Premium S:HEV EX兩種車型，在63公升大油箱與油電系統下，一桶油最大續航超過1,000公里，也是速霸陸續航力最高的產品。

▲Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid 。（圖／翻攝自Subaru）

▲日本速霸陸正式發表Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid，共有2車型等級，採2.5升油電動力。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

新Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid與TOYOTA合作，搭載2.5升水平對臥4缸引擎（160匹／21.3公斤米扭力）、119.6匹電動馬達、4.3Ah鋰電池組成，並具有機械式全輪驅動系統，全車車重1,660公斤，WLTC平均油耗達18.9km／L。

▲日本速霸陸發表全新Strong Hybrid油電技術，Crosstrek成為首搭車款。（圖／翻攝自速霸陸）

▲Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid 。（圖／翻攝自Subaru）

▲該油電系統以2.5升水平對臥4缸引擎（160匹／21.3公斤米扭力）、119.6匹電動馬達、4.3Ah鋰電池組成，並具有機械式全輪驅動系統，WLTC平均油耗達18.9km／L，在63公升油箱下，一桶油最大續航可破1,000公里。

除了高效動力與節能性外，Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid也搭載先進的Eyesight X駕駛輔助系統（限EX車型），除了有主動變換車道輔助、車陣自動駕駛輔助外，也具有監測駕駛狀態的系統，同時原廠針對電池組進行強化，避免碰撞後的危險。

其他部分則提供18吋輪圈、黑灰色內裝、真皮座椅等，車內也提供12.3吋全數位儀表、AC100V插座（可輸出1,500W），可供露營、戶外電源使用；不過由於更大的電池組，也使後行李廂空間自280L起，當地售價自3,833,500日圓至4,108,500日圓不等，折合新台幣約82.3萬-88.2萬，原廠也開出月銷量2,100台的目標。

▲日本速霸陸發表全新Strong Hybrid油電技術，Crosstrek成為首搭車款。（圖／翻攝自速霸陸）

▲Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid 。（圖／翻攝自Subaru）

▲Crosstrek e-BOXER Strong Hybrid日本售價自3,833,500日圓至4,108,500日圓不等，折合新台幣約82.3萬-88.2萬。

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