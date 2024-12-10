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小米「第2款電動車」YU7曝光！雙馬達、明年夏季上市瞄準Model Y

▲小米YU7 。（圖／翻攝自小米）

▲小米YU7曝光，將在明年夏季上市，目標對手就是特斯拉Model Y 。（圖／翻攝自小米，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在推出SU7成功後，小米（Xiaomi）第2款電動車也曝光，車名為YU7，並且是電動休旅，首要對手就是特斯拉Model Y，預計明年夏季就會大陸上市，而大陸工信部文件也一併曝光YU7的真實面貌。

▲小米YU7 。（圖／翻攝自小米）

▲小米YU7與SU7共用平台、動力，並且採跨界跑旅身形。

小米YU7將與SU7共享平台零件，不過外型上SU7與法拉利Purosangue神似，具有跨界跑旅輪廓，頭燈造型則與麥拉倫（McLaren）750S跑車相似，車尾則採橫貫式尾燈、後行李廂鴨尾擾流，乍看下頗有Aston Martin DBX的神韻。

▲小米YU7。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲小米YU7車長近5米、軸距3米，整體外形與SU7相差不多，並同樣將提供光學雷達系統。（圖／翻攝自大陸工信部，以下同）

尺碼方面，根據大陸工信部文件，小米YU7車長4,999mm、車寬1,996mm、車高1,600mm，軸距則為3,000mm，在空間表現上不俗；儘管車內佈局尚未曝光，但預料也會與SU7同樣具有16.1吋中控螢幕，並且配備LiDAR光學雷達系統等駕駛輔助科技。

▲小米YU7。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲小米YU7。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲YU7將採雙馬達4驅佈局，最大馬力達681匹，目前尚未確定電池容量，但電池供應來源會是寧德時代。

至於動力方面，小米YU7將採雙馬達4輪驅動佈局，前馬達295匹、後馬達為386匹，最大馬力為681匹，將比SU7更強悍。電池容量方面尚未公布，但將由CATL寧德時代供應，考量到SU7共有73.6kWh、94.3kWh、101kWh三種規格、最大續航力為800公里，車格更大、車重更重的YU7可能僅提供2種容量選擇，並且最大續航力將略低於SU7。

目前外界預測，小米YU7售價將落在25-30萬人民幣，折合新台幣約111.8萬至134.2萬左右，屆時將由小米的北京工廠負責生產。

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