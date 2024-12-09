三陽怒退汽車公會「真實導火線曝光」！吳董飯桌氣話遭外流最終成真

▲三陽工業旗下南陽工業代理的現代汽車，在2022年上市全新國產MPV車款Custin，三陽工業董事長吳清源也在記者會中現身。（圖／業者提供）

圖文／CTWANT

經濟部新制「國產車自製率」上路4個月，國內大廠中華車、三陽工業全部躺槍，但12月2日三陽工業董事長吳清源突然不滿，直言「退出車輛公會」，讓今年已不平靜的汽車產業，再添一樁「兄弟失和」。CTWANT記者調查，這樁失和源於12月1日的一場同業餐敘，吳董大吐苦水，不料隔天被傳開，氣話只好成真。

一位知情人士向本刊透露，12月1日，吳清源參加南部一家汽車零組件商舉辦的家庭日聚會，在私下聊天中，吳清源告訴與會人士對於「國產車自製率」新制的看法，「我支持車輛國產化，但是我不認同車輛公會的做法。」

餐敘上，吳清源越說越氣，他認為，身為車廠和政府橋樑的車輛公會應該從中協調，但公會不僅在規範出爐前未盡到告知會員的義務，三陽還疑似被公會成員檢舉，眼見12月又要繳會費了，吳清源索性退出。

▲陳昭文（右）於2020年接任車輛公會理事長一職，並在2023年連任，眾望所歸。（圖／業者提供）

CTWANT記者調查，惹怒吳清源的導火線是，「產發署有人私下透露給吳董，表示公會內有成員舉發三陽工業旗下南陽實業代理的Custin，也應該被限制生產。」知情人士說。

依車界估計，今年新車銷量截至11月已累積416,528輛，其中，國產車有215,900輛，占51.9%。而經濟部祭出「國產車自製率」新制，則鎖定中國原型車款，因此，新制上路後首當其衝的就是中華汽車導入及代工的MG，在2022年8月引進後，僅1年半時間就在台擄獲破萬名車主。

而三陽同樣在2022年引進的Hyundai Custin，是台灣少有的7人座MPV車款，使用與北京現代共用的零件，採取CKD（完全散裝進口）模式組裝，在2023年以6,290台銷售成績寫下國內最暢銷MPV Custin。據傳，原本Custin並不在名單內，但因為有心人士舉發，因此也成為此次新制的受害者之一。

為了盡快通過審核，三陽短時間已投入近4億元調整生產線，不僅進行Custin車款相關零組件國產化，也投入相關產品開發與模具費用。「現在有600、700車輛零件都滯留在海關，所以Custin的生產和銷量都有影響。」

▲受到國產車自製率影響的中華汽車、三陽工業，都為了盡快通過審核不斷努力。（圖／翻攝自中華汽車官網）

沒想到，餐敘上吳董一番氣話，隔（2）日一早被傳開來，「三陽工業不滿新制退出車輛公會」，成了今年歲末車市的大新聞。2日傍晚，吳清源也發出聲明表示：「車輛公會自詡是車輛業的大家庭、車輛產業與政府之間的重要窗口，惟令人遺憾的是該會近年於一些政府重要政策上，除未能及早知會會員、協助會員做好準備外，會中更有有心人士以落井下石、魚死網破之心態破壞會中秩序與和諧。」他再次重申對車輛公會的強烈不滿，並宣布三陽工業即日起退出車輛公會。

不僅如此，吳清源也強調，「其餘國家政策云云，皆為媒體揣測，三陽一向恪尊法規，也支持車輛國產化，絕無不滿亦或不配合之說。」

至於吳清源口中的「有心人士」究竟是誰？攤開車輛公會官方網站的簡介，可以發現中華汽車、國瑞汽車、裕隆汽車、福特六和、光陽工業、台灣本田、台灣山葉機車工業、台鈴工業等高層都在理、監事名單中，也引起外界的猜測。

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