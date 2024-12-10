Kawasaki推出「Z900 RS德國50周年紀念版」！限量150台3天被秒殺

▲為慶祝川崎德國創立50周年，原廠在當地推出「Z900 RS 50周年紀念版」，限量150台，短短3天就被秒殺完售。（圖／翻攝自Kawasaki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

德國Kawasaki（川崎）於1975年成立，為了慶祝50周年，原廠也推出Z900 RS SE「50周年紀念版」，僅限量150台，在專屬金色配件、訂製座椅、後Ohlins掛瓶避震器等配備下，開賣短短3天就全部完售。

德國推出的Z900 RS 50周年紀念版以SE車型為基礎，透過消光黑車色、金色配件帶來亮眼視覺，除像是金色輪圈、前倒叉外，包括腳踏護板、冷排水箱護蓋、鋁合金減震端子等處都採用金色處理，後避震也升級成Ohlins，相當有誠意。

▲紀念版以Z900 RS SE車型為基礎，並透過消光黑灰／金色搭配，並升級Ohlins掛瓶後避震、Brembo制動系統。



煞車方面則採300mm前雙碟、Brembo Monobloc M4.32輻射對4卡鉗，後Nissin單活塞卡鉗、Nissin 17.5mm總泵與白鐵油管，並且在把手座、油箱中央、側護蓋處鑲有德國國旗顏色的50周年記念銘牌，座椅也採專屬菱格紋、黃色縫線編製，另外還會附給車主限量編號證明、紀念版寫真與錶框照片，相當有收藏價值。

Kawasaki德國推出的Z900 RS 50周年紀念版售價為15,695歐元，折合新台幣為53.7萬。

▲50周年紀念版還附給車主限量編號證明，在把手座、油箱中央、側護蓋處也鑲有德國顏色的50周年記念銘牌。