台灣Audi「新年新車重頭戲」！新電動旅行車、改款Q5、A3掀背今年見

▲台灣Audi 2025年新車陣容超精彩！不少新車蓄勢待發。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

Audi新世代美型車奪目吸眼球，尤其台灣今年新車陣容絕對值得等待，包含海外去年剛發表的全新A6 e-tron、大改款Q5休旅，以及小改款A3掀背車，預計都會在今年與台灣車迷見面！

▲Audi A6 e-tron續航力上看750公里，台灣最快上半季導入。

這可是繼BMW i5 Touring後，豪華市場少見的電動旅行車，海外於去年8月全球首發的Audi A6 e-tron電動車系，另包含帥氣、美型、空間又實用的A6 Avant e-tron旅行車，甚至還有更性能熱血的S6 Sportback e-tron，最快會在今年上半季登台。

▲第3代大改款Q5鎖定競爭激烈的豪華休旅市場。

作為旗下主力、高人氣的中型休旅Audi Q5，海外於去年9月發表全新第3代大改款車型，劍指賓士GLC、BMW X3而來，來勢洶洶外觀、內裝進化大有感的Audi Q5，相信台灣市場在今年就能一睹Audi主力大將Q5到來。

▲台灣官網下架舊款A3，為今年小改款作準備。

舊款已在台灣官網下架的Audi A3掀背車，很明顯在暗示今年就是迎接小改款A3最佳時刻，定位於入門掀背車系的小改款A3，海外於去年第1季還首度推出全新的跨界Allstreet車型，這輛全新高顏值的A3 Allstreet值得台灣車迷期待。