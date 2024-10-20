MINI「JCW高性能電動車」雙車型問世！賽車基因熱血操控不缺席

圖文／鏡週刊

隨著全球電動車市場的迅速成長，許多性能車迷可能擔心燃油車逐漸被取代，熱血駕駛的體驗是否會隨之消失。然而，Mini日前透過推出全新Mini JCW Electric和Mini JCW Aceman，為駕駛者帶來了令人振奮的電動性能車選擇。這兩款車結合了 Mini 既有的賽車基因與最新的電動技術，完美融合了「純電進化」與「熱血操控」的雙重特質。

▲Mini JCW EV車型英國售價分別為38,420英鎊（約 151萬台幣） 和40,220英鎊（約 159萬台幣），預計明年 4 月開始交車。起初將與標準車型在中國共同生產，但預計從 2026 年開始，這些車型會在 Mini 位於牛津的工廠下線。

這次 Mini 為其性能迷帶來的電動版本不容小覷。無論是Mini JCW Electric還是Mini JCW Aceman，都配備了單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力。這樣的數據讓Mini JCW Electric能夠在 5.9 秒內從靜止加速到 100 公里/小時，而較大的Mini JCW Aceman也只需 6.4 秒，兩款車的極速皆為 200 公里/小時。與傳統內燃機車型相比，這兩款電動 JCW 車型不僅沒有犧牲任何性能，反而更強調了電動車的瞬間扭力優勢。車內的「電力增壓」功能更是為駕駛者提供了即時的爆發力，讓駕駛隨時能夠釋放額外的動力，增添了駕馭的樂趣。

Mini 一直以來都以「卡丁車操控」著稱，這次的電動版 JCW 車型也沒有讓人失望。配備了經過特別調校的運動懸吊系統，搭配高抓地力的運動輪胎，確保了靈活且穩定的操控體驗。無論是在城市中穿梭還是挑戰彎道，都能帶來充滿激情的駕駛感受。外觀設計方面，這兩款車型的車身套件散發著強烈的侵略感，搭配黑色、紅色對比的運動元素，從粗壯的尾翼、擴散器到空氣導流片，每一處細節都體現了 JCW 的賽車基因。此外還提供 JCW 專屬的 18 吋與 19 吋鋁圈設計，進一步提升了其運動氣息。

作為電動車，續航能力自然也是關鍵考量。這兩款 JCW 車型均搭載 49.2 kWh（可用容量）電池，並支援最高 95 kW 的快充速度。Mini JCW Electric擁有約 404 公里的續航里程，而Mini JCW Aceman則為 391 公里，無論是日常通勤還是短途旅行，這樣的里程表現都能輕鬆應付。充電效率也十分出色，Mini 表示，使用快充技術可以在約 30 分鐘內將電量從 10% 充至80%，大大縮短了充電等待時間。這讓駕駛者在享受電動車性能的同時，也不必擔心長時間的充電過程影響駕駛體驗。未來，Mini 還計畫推出燃油版的 JCW 車型，這意味著無論你偏好電動或是傳統燃油車，Mini 都提供了豐富的選擇，滿足不同車迷的需求。儘管電動車已經成為趨勢，Mini 依然堅守性能與駕駛樂趣的核心理念，這兩款 JCW 電動版正是最佳的詮釋。



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