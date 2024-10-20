ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

MINI「JCW高性能電動車」雙車型問世！賽車基因熱血操控不缺席

圖文／鏡週刊

隨著全球電動車市場的迅速成長，許多性能車迷可能擔心燃油車逐漸被取代，熱血駕駛的體驗是否會隨之消失。然而，Mini日前透過推出全新Mini JCW Electric和Mini JCW Aceman，為駕駛者帶來了令人振奮的電動性能車選擇。這兩款車結合了 Mini 既有的賽車基因與最新的電動技術，完美融合了「純電進化」與「熱血操控」的雙重特質。

Mini JCW EV車型英國售價分別為38,420英鎊（約 151萬台幣） 和40,220英鎊（約 159萬台幣），預計明年 4 月開始交車。起初將與標準車型在中國共同生產，但預計從 2026 年開始，這些車型會在 Mini 位於牛津的工廠下線。

▲Mini JCW EV車型英國售價分別為38,420英鎊（約 151萬台幣） 和40,220英鎊（約 159萬台幣），預計明年 4 月開始交車。起初將與標準車型在中國共同生產，但預計從 2026 年開始，這些車型會在 Mini 位於牛津的工廠下線。

這次 Mini 為其性能迷帶來的電動版本不容小覷。無論是Mini JCW Electric還是Mini JCW Aceman，都配備了單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力。這樣的數據讓Mini JCW Electric能夠在 5.9 秒內從靜止加速到 100 公里/小時，而較大的Mini JCW Aceman也只需 6.4 秒，兩款車的極速皆為 200 公里/小時。與傳統內燃機車型相比，這兩款電動 JCW 車型不僅沒有犧牲任何性能，反而更強調了電動車的瞬間扭力優勢。車內的「電力增壓」功能更是為駕駛者提供了即時的爆發力，讓駕駛隨時能夠釋放額外的動力，增添了駕馭的樂趣。

Mini JCW Electric配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 5.9 秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Electric配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 5.9 秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Electric配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 5.9 秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Electric配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 5.9 秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Electric配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 5.9 秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini 一直以來都以「卡丁車操控」著稱，這次的電動版 JCW 車型也沒有讓人失望。配備了經過特別調校的運動懸吊系統，搭配高抓地力的運動輪胎，確保了靈活且穩定的操控體驗。無論是在城市中穿梭還是挑戰彎道，都能帶來充滿激情的駕駛感受。外觀設計方面，這兩款車型的車身套件散發著強烈的侵略感，搭配黑色、紅色對比的運動元素，從粗壯的尾翼、擴散器到空氣導流片，每一處細節都體現了 JCW 的賽車基因。此外還提供 JCW 專屬的 18 吋與 19 吋鋁圈設計，進一步提升了其運動氣息。

Mini JCW Aceman配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 6.4秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Aceman配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 6.4秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Aceman配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 6.4秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Aceman配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 6.4秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Aceman配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 6.4秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

Mini JCW Aceman配備單一電動馬達，最大功率達到 190 kW（255 匹馬力），並擁有 342 Nm 的扭力，能夠在 6.4秒內從靜止加速到 100 公里/小時，極速為 200 公里/小時。

作為電動車，續航能力自然也是關鍵考量。這兩款 JCW 車型均搭載 49.2 kWh（可用容量）電池，並支援最高 95 kW 的快充速度。Mini JCW Electric擁有約 404 公里的續航里程，而Mini JCW Aceman則為 391 公里，無論是日常通勤還是短途旅行，這樣的里程表現都能輕鬆應付。充電效率也十分出色，Mini 表示，使用快充技術可以在約 30 分鐘內將電量從 10% 充至80%，大大縮短了充電等待時間。這讓駕駛者在享受電動車性能的同時，也不必擔心長時間的充電過程影響駕駛體驗。未來，Mini 還計畫推出燃油版的 JCW 車型，這意味著無論你偏好電動或是傳統燃油車，Mini 都提供了豐富的選擇，滿足不同車迷的需求。儘管電動車已經成為趨勢，Mini 依然堅守性能與駕駛樂趣的核心理念，這兩款 JCW 電動版正是最佳的詮釋。


更多鏡週刊報導
【海外車訊】更輕、更快、更強悍！Mini JCW電動版技術細節全球首曝。
【鏡試駕】進擊的庄稼漢！MINI JCW Countryman ALL4
【新車登場】英倫風範，電馳時代！！智慧純電MINI Countryman SE ALL4 帶你馳騁未來

關鍵字：MINIJCWElectricAceman電動汽車電動車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

最新文章

MINI JCW高性能電動車雙車型問世2024-10-20

GMC「電動美式皮卡車」推新年式2024-10-20

保時捷911 GT3雙車型1096萬起2024-10-19

KIA新年式Stonic跨界上市2024-10-19

「百萬有找HONDA CR-V」試駕！2024-10-19

【周焦點】神車休旅70萬有找、7人座開賣2024-10-19

Nissan預告平價V2G英2026率先推出2024-10-19

雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身2024-10-19

KIA首款皮卡車10／29全球首發2024-10-19

KIA「新電動跨界」量產腳步近了2024-10-18

熱門文章

「百萬有找HONDA CR-V」試駕！2024-10-19

【周焦點】神車休旅70萬有找、7人座開賣2024-10-19

GMC「電動美式皮卡車」推新年式2024-10-20

台灣11月前「還有6款新車」發表2024-10-17

「TOYOTA全新7人座電動休旅」實車現身2024-10-17

「大改款Mazda CX-5」預計明年見2024-10-18

HONDA CR-V雙生車新年式大陸開賣2024-10-17

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產2024-10-11

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣2024-10-14

「福特全新7人座休旅」台灣現身測試2024-10-16

相關新聞

GMC「電動美式皮卡車」推新年式！馬力＆續航力提升售價反降

GMC「電動美式皮卡車」推新年式！馬力＆續航力提升售價反降

1096萬起！保時捷「911自然進氣王者」上市　雙車型、可選魏薩套件

1096萬起！保時捷「911自然進氣王者」上市　雙車型、可選魏薩套件

79.9萬起不變！KIA新年式Stonic跨界上市　升級儀表、全中文化介面

79.9萬起不變！KIA新年式Stonic跨界上市　升級儀表、全中文化介面

雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身！Master H2-Tech預告2025上市

雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身！Master H2-Tech預告2025上市

KIA首款皮卡車「預告10／29全球首發」！台灣是否導入看總代理規劃

KIA首款皮卡車「預告10／29全球首發」！台灣是否導入看總代理規劃

讀者迴響

熱門文章

百萬有找HONDA CR-V試駕！價格配備都對了　空間大吃TOYOTA神車豆腐

百萬有找HONDA CR-V試駕！價格配備都對了　空間大吃TOYOTA神車豆腐

【周焦點】TOYOTA休旅70萬有找　進口7人座MPV開賣　福特9人座將上市

【周焦點】TOYOTA休旅70萬有找　進口7人座MPV開賣　福特9人座將上市

GMC「電動美式皮卡車」推新年式！馬力＆續航力提升售價反降

GMC「電動美式皮卡車」推新年式！馬力＆續航力提升售價反降

台灣11月前「還有6款新車」發表搶市　休旅、多人座MPV與電動車齊發

台灣11月前「還有6款新車」發表搶市　休旅、多人座MPV與電動車齊發

「TOYOTA全新7人座電動休旅」實車現身！預估低於新台幣90萬

「TOYOTA全新7人座電動休旅」實車現身！預估低於新台幣90萬

「大改款Mazda CX-5」資訊流出預計明年見！3動力可選尺碼空間變大

「大改款Mazda CX-5」資訊流出預計明年見！3動力可選尺碼空間變大

HONDA CR-V雙生車新年式大陸開賣！1.5渦輪、2.0油電折合新台幣84萬

HONDA CR-V雙生車新年式大陸開賣！1.5渦輪、2.0油電折合新台幣84萬

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

「TOYOTA全新1.5升引擎」更省油將量產！下一代Corolla、RAV4將採用

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366