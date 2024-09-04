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台灣「首款電動7人座MPV」要來了！福斯商旅ID.Buzz準備開始接單

▲福斯商旅首款電動車ID.Buzz傳9月中旬開始接單。（圖／資料照）

▲福斯商旅首款電動車ID.Buzz傳9月中旬開始接單。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

福斯ID.4、ID.5、Skoda Enyaq都即將上市，台灣福斯商旅當然也沒閒著，醞釀已久的首款電動MPV也即將登台，擁有7人座大空間的全新ID.Buzz台灣傳出將在下周開始接單！

▲福斯商旅首款電動車ID.Buzz傳9月中旬開始接單。（圖／資料照）

▲福斯商旅首款電動車ID.Buzz傳9月中旬開始接單。（圖／資料照）

▲ID.Buzz提供5人、7人座等配置，台灣預計將有7人座版本。

台灣福斯商旅於去年底時就預告導入ID.Buzz計劃，更在今年3月表示約莫在下半季上市，如今台灣ID.Buzz終於有進一步消息，預計在下周展開接單，但導入車型規格尚未揭露。

▲福斯商旅首款電動車ID.Buzz傳9月中旬開始接單。（圖／資料照）

▲福斯商旅首款電動車ID.Buzz傳9月中旬開始接單。（圖／資料照）

▲ID.Buzz空間表現不俗，將成為台灣首款電動MPV代表。

參考海外規格，ID.Buzz除了有標準的5人座外，還有長軸的7人座，準備今年搶先卡位電動MPV市場。

ID. Buzz標準款5人座擁有4,712x1,985x1,937mm長寬高、軸距2,988mm，而去年6月海外另發表發表長軸款，車長來到4,962mm、軸距達3,239mm，長軸提供5、6、7人座各種配置。

動力表現上，標準款採單馬達後輪驅動，採77kWh電池組，輸出達到201匹，WLTP續航力為400km左右，30分鐘內可將5%電量回充至80%，具備雙向充電功能，有戶外露營需求，能提供給一般電器使用。

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關鍵字：福斯商旅Caddy Maxi Style露營車福斯Caddy CaliforniaID.Bu

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