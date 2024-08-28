改款「新HONDA Civic」泰規發表！油電、渦輪雙動力折合新台幣97萬

▲泰國上市小改款新HONDA Civic，提供渦輪、油電2種動力。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美、日本市場，東南亞泰國也跟上發表小改款HONDA Civic，泰規提供1.5升渦輪、2.0升油電兩種動力選擇，折合新台幣97萬起！

▲泰國以1.5升渦輪作為入門款，入手價折合新台幣不用百萬。

台灣目前販售的11代HONDA Civic，採進口導入，僅提供139.9萬的油電車型，而泰國市場同樣除了有2.0升e:HEV油電外，並以1.5升渦輪作為入門款選項，共計3款車型可選，開價1,039,000～1,239,000 泰銖，折合新台幣97～116萬。

▲HONDA Civic繼續提供運動化的RS車型，配上車頭新造型顯得更威風。

小改款新HONDA Civic著重於車頭修飾，左右前下擾流進氣孔變得更搶眼，配上六邊形的新式水箱護罩，與下方進氣網作呼應，配上招牌的RS運動化套件，新HONDA Civic視覺更兇、更威風，標準款採用17吋鋁圈，而RS則還有專屬的18吋樣式。

▲內裝升級10.2吋數位儀錶，並導入Google系統。

內裝配置換上全新的10.2吋數位儀錶，能更清楚顯示檔位、轉數等豐富資訊，讓駕駛更容易掌握，與9吋多媒體螢幕配合，仍有不錯的科技感，9吋多媒體螢幕結合Google系統，不需手機連結，就能享有更便利的APP服務。

相較於台灣單1油電配置，泰規Civic多了1.5升渦輪，可輸出200匹馬力、26.5公斤米扭力，至於油電仍繼續提供，以2.0升自然進氣，搭配電動馬達，繳出184匹馬力、32.1公斤米扭力。