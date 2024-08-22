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賓士變遊戲機「車內能玩3A大作」！聯手最大提供商2025年開放下載

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 在 8/20 宣布與全球最大獨立雲端遊戲提供商 Boosteroid 建立全新合作關係，使乘員可在車內遊玩 3A 遊戲作品。

▲Mercedes-Benz 今日 (8/20) 宣布與全球最大獨立雲端遊戲提供商 Boosteroid 建立全新合作關係，使乘員可在車內遊玩 3A 遊戲作品。

自 2025 年起，搭載第三代 MBUX 資訊娛樂系統車型，將可透過進階娛樂套件使用 Boosteroid 應用程式，Mercedes-Benz 將開放歐洲、北美及南美地區的車主下載，並可透過車內的 Mercedes me Store 應用程式商店進行安裝。為了提供最佳的車內遊戲體驗，玩家在車輛停駐時，可使用藍牙遊戲控制器或手機進行操作。

▲自 2025 年起，搭載第三代 MBUX 資訊娛樂系統車型，將可透過進階娛樂套件使用 Boosteroid 應用程式，Mercedes-Benz 將開放歐洲、北美及南美地區的車主下載，並可透過車內的 Mercedes me Store 應用程式商店進行安裝。

Mercedes-Benz 也選在 8 月 21 日至 8 月 25 日於德國科隆舉辦的 Gamescom 展覽中，讓參觀的民眾可前往 Mercedes-Benz 長期合作的電競夥伴 SK Gaming 攤位 (09.1號館，A029展位)，親自體驗搭載於 E-Class 車上的遊戲，包括即將在中國大陸市場發表的 Need for Speed™ Mobile 賽車遊戲，以及試玩部分精選遊戲。

▲8 月 21 日至 8 月 25 日於德國科隆舉辦的 Gamescom 展覽中，民眾可前往 Mercedes-Benz 長期合作的電競夥伴 SK Gaming 攤位親自體驗搭載於 E-Class 車上的遊戲。

Mercedes-Benz 軟體部門主管 Magnus Östberg 表示，與 Boosteroid 的合作讓該廠能夠為車主及遊戲愛好者提供更具吸引力的車內遊戲體驗。透過雲端遊戲，Mercedes-Benz 將 3A 級遊戲帶給更多消費者，這是 Mercedes-Benz 在不斷提升 MBUX 系統以滿足客戶需求的證明。因此，Mercedes-Benz 非常高興能在 Gamescom 上與長期電競夥伴 SK Gaming 攜手參展。

Mercedes-Benz 指出，隨著遊戲及電競產業的重要性和文化影響力不斷增長，對該廠及其車主的重要性也日益顯著。根據雲端遊戲社群的預測，到 2030 年代初期，90% 的玩家將選擇雲端遊戲。Boosteroid 透過支援如 Steam 及 Epic 等第三方平台，讓玩家能夠更輕鬆地在幾乎任何裝置上遊玩其所購買的遊戲，這些裝置包括大多數的家用電腦、筆記型電腦、智慧型手機或智慧電視，而未來 MBUX 資訊娛樂系統也將加入此行列。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士3A遊戲汽車新車

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