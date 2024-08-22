印度版吉普車！馬亨達「Thar Roxx」亮相　品牌首款5門車型

圖文／7Car 小七車觀點

Mahindra Thar 車系有史以來首款五門車型 Thar ROXX 經過上回預告後，其終於在近日於印度市場發表，官方表示其搭載全新開發的梯形底盤，提供汽油和柴油引擎供選擇，價格落在 15,500 美元至 24,400 美元之間 (約合新台幣 49.5 萬至 78 萬元)。

▲全新 Mahindra Thar ROXX 五門版正式亮相。

全新 Mahindra Thar ROXX 將維持吉普車慣有的方正造型，而車頭方面其水箱護罩似乎再度回歸到七孔式的造型，並導入新式的圓形 LED 頭燈組，保險桿造型亦與三門版不同，多出了銀色護板及飾條點綴。車側部分則可以看到承襲 Thar 車系原有的元素，包含方形的外擴輪拱、鋁圈、車側踏板等，而最重要的自然是後門的設計，對於追求空間的買家來說更加有吸引力。車尾方面訊息也不多，但同樣有 LED 光源的尾燈組，尾門採用側開方式並配有備胎。

車身尺碼方面，Thar Roxx 的長度為 4,428mm、寬為 1,870mm、高為 1,923mm，軸距則為 2,850mm，比起短軸的 Thar 長了 443mm、軸距增加 400mm。

▲Thar Roxx 的長度為 4,428mm、寬為 1,870mm、高為 1,923mm，軸距則為 2,850mm，比起短軸的 Thar 長了 443mm、軸距增加 400mm。

進入車內，整體鋪陳與短軸版無太大的變化，但原廠表示 NVH 隔音工程更為優異，並配有電動調整通風前排座椅、後座冷氣出風孔及第三區恆溫空調、後閱讀燈、9 揚聲器 Harman-Kardon 音響系統及 10.25 吋觸控螢幕、10.25 數位儀表板和自動防眩後視鏡，安全上則將搭載更高等級的 Level 2 ADAS。

▲車內配有 10.25 吋觸控螢幕、10.25 數位儀表板等大量現代化科技配備。

動力表現上，Thar Roxx 雖然同樣提供 2.0 升汽油及 2.2 升柴油兩款動力，但動力輸出均比短軸版優異，2.0 升 mStallion TGDi 四缸汽油引擎可產生 174 匹馬力和 380 牛頓米的峰值扭力，而 2.2 升 mHawk 渦輪柴油引擎則可產生 172 匹馬力及 370 牛頓米扭力。上述兩款動力均可選擇六速手排或者六速愛信自排變速箱，並有後驅或四輪驅動設定。懸吊部分，前軸設計為螺旋彈簧的獨立雙 A 臂，後軸則選用 Watts 連桿搭配 Frequency Dependent Damping 技術固定軸。結合 4Xplor 系統 (包括電子鎖差速器和多種地形模式)，以及爬坡智慧輔助系統，讓 Thar Roxx 擁有優異的 41.7° 接近角和 650mm 的涉水深度。

Mahindra Thar 車系為 Mahindra 早期為軍隊開發吉普車所衍生的市售車款，對於 Mahindra 品牌來說是具有相當歷史意義的車款。不過因 Thar 主要是供應印度當地市場，所以只有右駕車型，要出口至其他海外左駕市場幾率並不高。