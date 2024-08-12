30萬有找！HONDA大改款「Amaze入門房車」測試中　1.5升動力今年見

▲第3代HONDA Amaze於印度開始路試，預計今年發表。此為現行款。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA Elevate全新小休旅問世，在印度、日本掀起銷量高人氣，而Elevate成功促使Amaze入門房車即將改款，第3代HONDA Amaze將與Elevate共享平台資源，目前印度已有測試車現身，新一代HONDA Amaze預計今年於印度登場！

▲HONDA Amaze設計與City、Civic家族風格不同，帶來截然不同的新鮮感。

HONDA Amaze定位上比City更入門，現行款車長3,995mm、車寬1,695mm，軸距為2,470mm，售價上也相當具有優勢，印度售價約落在71.9萬盧比，折合新台幣28萬，下一代大改款車型開價上估計與現行款相當。

▲新一代Amaze內裝、動力將來自Elevate小休旅。

下一代HONDA Amaze目前正在印度測試中，預期針對外觀、內裝、動力換新，從Elevate全新休旅可預覽下一代Amaze房車走向，內裝、動力規格將採用Elevate配置，車內將換上10.25吋螢幕，並具備手機娛樂連結等基本配置，動力來自Elevate、City系統，將搭載1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，具備121匹馬力、14.8公斤米扭力輸出。