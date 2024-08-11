Honda強化大陸市場「中大排量重機事業」！三方合資加快發展速度

圖文／7Car 小七車觀點

本田技研工業 (HMCI) 近日宣布與廣州汽車集團股份有限公司 (GAC)、上海新大洲文化發展有限公司 (SSC) 共同合作，將進一步加速發展中國大陸市場中、大排量摩托車事業，並於 8 月 8 日簽訂了合資合約。

▲本田技研工業 (HMCI) 將與 GAC、SSC 共同合作，加速中國大陸市場中大排量摩托車的發展。

根據三方的合資合約，在後續獲得政府部門的相關批准後，GAC、SSC 將出資參股由本田技研工業 HMCI獨資成立的本田摩托車銷售（上海）有限公司，出資參股預計於 2024 年底前完成，參股後本田摩托車銷售（上海）有限公司的股權結構將變更為 HMCI 51%、GAC 24.5%、SSC 24.5%。

隨著中國大陸經濟發展和消費者收入的成長，消費者對摩托車的需求日益多樣化、個人化，特別是以娛樂休閒功能為主的中、大排氣量摩托車的市場規模不斷成長。為此，HMCI、GAC 和 SSC 將進一步加深合作，建構新的事業體制以快速應對消費者的需求。

本田摩托車銷售（上海）有限公司成立於 2023 年 12 月，負責進口並總經銷 500cc 以上 Honda 品牌大排氣量摩托車，也負責摩托車事業策略規劃、產品規劃及品牌規劃等。在 GAC 和 SSC 完成出資參股後，從 2025 年 1 月起，目前由五羊-本田摩托車（廣州）有限公司和新大洲本田摩托（蘇州）有限公司生產的 300cc 以上 Honda 品牌中排量摩托車也將統一由合資公司本田摩托車銷售（上海）有限公司負責總經銷。

未來本田摩托車銷售（上海）有限公司也將主導中排量摩托車的營銷規劃，聯合五羊-本田摩托（廣州）有限公司和新大洲本田摩托車（蘇州）有限公司構築更完善的銷售網絡，以更快速、有效率地提供滿足消費者需求的中、大排氣量摩托車產品和優質的服務。

Honda 從 1982 年起開啟在中國大陸市場摩托車事業，並先後成立合資公司五羊-本田摩托車（廣州）有限公司和新大洲本田摩托車有限公司，目前累計銷售即將突破 3,000 萬輛。

Honda 摩托車事業一直憑藉優異的品質、性能和服務，受到全球市場消費者的廣泛認可，在國內市場方面亦同。