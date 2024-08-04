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169.9萬！哈雷經典復刻重機「台灣限量6台」現身不羈騎士特映會

圖文／鏡週刊

日前，環球影業與Harley-Davidson哈雷台灣總代理太古鼎翰共同舉辦了一場令人難忘的【不羈騎士（The Bikeriders）】特映會。這部電影的背景設定在1960年代，講述了哈雷與美式重機俱樂部的興起與變革。那是一個充滿叛逆精神的年代，騎士們追尋自由、不羈浪漫的故事讓人熱血沸騰。

環球影業在台北長春國賓影城舉辦電影【不羈騎士】特映會，攜手台灣哈雷總代理太古鼎翰與哈雷車主一同共襄盛舉。

▲環球影業在台北長春國賓影城舉辦電影【不羈騎士】特映會，攜手台灣哈雷總代理太古鼎翰與哈雷車主一同共襄盛舉。

特映會現場，2024 Hydra-Glide Revival限量版的亮相更是讓人眼前一亮，她正是湯姆哈迪在片中騎乘的1956年FLH的現代復刻版。

電影【不羈騎士】的故事背景設定於1960年代，探討了哈雷以及美式重車文化的崛起與變革，並藉由一個充滿叛逆精神的年代，來闡述騎士追尋自由的不羈浪漫。《不羈騎士》

電影【不羈騎士】的故事背景設定於1960年代，探討了哈雷以及美式重車文化的崛起與變革，並藉由一個充滿叛逆精神的年代，來闡述騎士追尋自由的不羈浪漫。《不羈騎士》

電影【不羈騎士】的故事背景設定於1960年代，探討了哈雷以及美式重車文化的崛起與變革，並藉由一個充滿叛逆精神的年代，來闡述騎士追尋自由的不羈浪漫。《不羈騎士》

電影【不羈騎士】的故事背景設定於1960年代，探討了哈雷以及美式重車文化的崛起與變革，並藉由一個充滿叛逆精神的年代，來闡述騎士追尋自由的不羈浪漫。《不羈騎士》

電影【不羈騎士】的故事背景設定於1960年代，探討了哈雷以及美式重車文化的崛起與變革，並藉由一個充滿叛逆精神的年代，來闡述騎士追尋自由的不羈浪漫。《不羈騎士》

當日，眾多媒體、台灣哈雷經銷商，以及哈雷車主們齊聚一堂共襄盛舉。亞洲新興市場及印度區域總監馬克·奧弗拉赫蒂（Mark O'Flaherty）表示：「我們很高興哈雷透過【不羈騎士】躍上大銀幕，使品牌與車主建立進一步的聯繫，同時揭示哈雷過去輝煌的歷史與文化。我們期待規劃未來其他的創新活動，為台灣的騎士帶來更多引人入勝與身歷其境的體驗。」

2024 Hydra-Glide Revival全球限量版復古雅緻的紅白雙色塗裝。

Hydra-Glide Revival全球限量版雷雕序號。

2024 Hydra-Glide Revival限量版的推出，是為紀念1949年哈雷E型與F型車款推出Hydra-Glide液壓式前叉系統75週年。這款車承載著經典時代的設計靈感，紅白雙色塗裝、著名的大「V」型油箱徽章、雙色擋風鏡、低底盤單人座椅，以及經典防水馬鞍箱，無不充滿懷舊氣息。每台車均有獨立編號，全球限量1,750台，而台灣僅獲得6台名額，肯定讓車迷朋友為之瘋狂。無論是在城市街道上還是風景優美的公路上，這台充滿歷史與現代科技結合的哈雷重機，無疑將成為道路上的焦點，引領著每一位騎士追尋屬於自己的自由與冒險之路。2024 Hydra-Glide Revival限量版建議售價：169.9萬元。


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