超過100萬美元！法拉利經典F355加入碳纖維元素　車身剛性提升23％

圖文／鏡週刊

懷舊是一股強大的力量，尤其是對於那些曾親眼目睹經典車款初次亮相的人們，當看到這些車款經過現代科技的重新改造後，心中總會湧起一股似曾相識的感覺。而今，一款能夠完美融合過去與現在的改裝車——以碳纖維打造車身的法拉利 F355 Restomod、也稱為 Evoluto 355誕生了。由前JAGUAR和Aston Martin設計總監Ian Callum所創立的Callum 公司操刀設計，搭載了 8,500 轉的自然進氣 V8 引擎，既保留了原有的經典外觀，又加入了現代的科技元素。

▲Evoluto 355 是一款經過改裝的法拉利 F355，這款車製造於1994年至1999年間，不過改變不僅僅是外觀上的。最顯著的變化是改用碳纖維車身，並在原有鋼製底盤上添加碳纖維強化，以提升 23% 的抗扭剛性。

Evoluto 355 最顯著的改變莫過於她那全新的碳纖維車身。相比於原版 F355 的鋼製底盤，碳纖維材料的加入不僅提升了 23% 的抗扭剛性，還使整車重量減少了超過 181 公斤，僅為 1,247 公斤。這樣的設計讓車輛在保持原有性能的同時，擁有更佳的操控性和燃油效率。外觀上，Evoluto 355 比原版車型更寬，並新增了許多新的通風口，使其看起來更加兇猛。值得一提的是，原本的彈出式頭燈也得以保留，並換裝了全新的 LED 燈具，讓車輛在夜間行駛時更加炫目。Evoluto 355 配備了19吋的鍛造合金輪圈，這讓整車的外觀更加符合現代審美。同時，車輛配置了可選擇的碳陶瓷煞車作為標準鑄鐵煞車盤的替代品，進一步提升了制動性能和耐用性。

Evoluto 355 的內裝經過重新設計，儀表板和內裝材料都達到了更高的品質標準。與90年代的法拉利相比，現在的內裝用料更加高級，駕駛體驗也得到了極大的提升。駕駛艙的焦點依然是那開放式的六速手排變速箱排檔桿，這種設計不僅保留了駕駛的樂趣，還讓人回憶起當年駕駛 F355 的激情。

在動力方面，Evoluto 355 也毫不遜色。重新調校的 F355 平面曲軸 V8 引擎現在能輸出 420 馬力，比原版多出 40 馬力，並且能達到8,500 轉/分鐘。這顆引擎經過全面升級，包含更大的進氣閥、實心挺桿和每個氣缸頭的新進氣凸輪軸，使引擎在高轉速下依然能夠保持穩定的輸出。此外，V8 引擎通過輕量化的鈦合金運動排氣管排氣，這不僅降低了車輛重量，也提升了排氣效率。Evoluto 355將在英格蘭考文垂生產，數量不超過 55 輛 ，而且買家需要自行提供一輛原版 F355 作為改裝基礎，價格也不會低於 100 萬美元。



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