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Gogoro獲1億美元投資強心針！陸學森首度公開秘密武器　駁只會簽MOU

陸學森誓言當電動機車界的Intel，將gogoro換電系統輸出全世界。

圖文／鏡週刊

繼大股東尹衍樑投資5千萬美元後，台灣電動機車龍頭gogoro再受外資青睞，6月「英國石油」再注資5千萬美元，2大股東力挺，不啻幫gogoro打了一劑強心針。gogoro執行長陸學森這2年未正式受訪過，上週三（7月3日），他接受本刊獨家專訪，自曝英國石油投資案牽線人是前美國副總統高爾，並宣示gogoro國際戰略將全面調整，對未來營運信心滿滿。據了解，陸學森將調整腳步，改弦易轍以gogoro電動機車換電聯盟（PBGN：Powered By Gogoro Network）模式揮軍東南亞。

上週三（7月3日），陽光照進gogoro總部11樓會議室，此時門外傳來濃濃的廣東腔，他是gogoro執行長陸學森，2年前率領公司赴美上市後，就未再接受媒體採訪，這天他接受本刊專訪，先打預防針：「我的中文不好，只有30分。」

沒想到，人稱「創意鬼才」的陸學森，第2句話卻嚇壞所有人，他手指名片，用對手的「批評」做開場白，「別人說我們是一家只會簽MOU（合作備忘錄）的公司。」這幾年為了讓gogoro順利出海，陸學森不斷向各國爭取合作，反遭同業揶揄簽完MOU就沒下文了，他不等記者開口提問，便主動迎戰反擊：「我們有自己的藍圖。」

今年54歲的陸學森，2011年從宏達電離職、創立gogoro，4年後靠著電動機車gogoro 1，在2輪車界嶄露頭角。他以顛覆傳統機車的流線車體設計，贏得消費者的目光，拒走傳統電動機車居家充電的老路，廣設戶外換電站，吸引各車廠加入電動機車新戰局，被封為「新創獨角獸」。

新車上市第2年銷售破萬台，但陸學森沒被如日中天的事業沖昏頭，他深知台灣市場小，走上國際才能把餅做大。2017年他遠征歐洲，3年後卻鎩羽而歸，此後gogoro的海外布局雷聲大雨點小，遭後起之秀光陽Ionex狠狠超車，對手已聯手泰國國家石油，搶食東南亞電動機車商機。

進軍國際市場踢鐵板，讓陸學森痛定思痛，下決心大調gogoro的國際戰略，他首度公開反制對手的祕密武器「換電系統」，他豪氣萬千地表示：「gogoro必須確保技術一路領先，我們會以台積電不斷投資新製程的態度，鎖定換電系統，持續提升軟硬體技術，gogoro自詡要以PC界的Intel（英特爾）之姿，在海外攻城掠地。」

本刊調查，陸學森2018年成立PBGN聯盟（Powered By Gogoro Network電動機車換電聯盟），由gogoro主導電控、動力系統、電池等核心關鍵零組件，提供其他車廠以gogoro換電平台自主開發電動機車，在台吸引eMOVING、eReady、PGO、宏佳騰、YAMAHA等車廠加入，在台灣試水溫成功後，陸學森下一步計畫讓「PBGN模式」出海，首個國際戰場就選在東南亞。

陸學森對此胸有成竹，他的底氣來自6月拿到新資金，潤泰集團總裁尹衍樑、英國石油各投5千萬美元，2筆資金換算為新台幣約32億元，「這可說是及時雨，為gogoro營運注入大活水。」車界人士指出，因電動車電池壽命約6至8年，對於進入電池汰換期的gogoro，這個時間點剛好可以支撐新電池開發、提升換電系統軟體。


更多鏡週刊報導
【封面故事】尹衍樑英國石油注資32億　專訪陸學森：gogoro啟動新國際布局
【陸學森滿血再戰1】美國「前副總統」帶陸學森拜訪英國石油　揭Gogoro遭5年祕密調查始末
【陸學森滿血再戰2】粉碎拋售股票謠言　尹衍樑親吐再加碼Gogoro原因

關鍵字：鏡週刊Gogoro電動機車陸學森尹衍樑英國石油BP投資摩托車美國副總統高爾

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