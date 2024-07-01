Suzuki「全新入門休旅」日本預告！對手鎖定Yaris Cross　搭1.0渦輪

▲Suzuki Fronx預告導入日本，進軍入門跨界休旅戰場。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

今年在印度市場首發的全新Suzuki Fronx入門休旅，即將導回日本母國，日本原廠搞了一場大烏龍，預告官網時間設定提前偷跑，雖後續已遭刪除，但已經能確認Suzuki Fronx今年將進軍日本鎖定TOYOTA Yaris Cross而來！

▲Suzuki Fronx在印度頗有人氣，打著平易近人的親民售價。

Suzuki Fronx其實是以台灣熟悉的Baleno延伸打造而來，該車在印度市場今年1月發表、4月底上市，1.2升自然進氣、1.0升渦輪，當地售價折合新台幣僅要27萬，日本預計將以1.0升渦輪為主。

Fronx尺碼介於Vitara與Ignis之間，屬於入門的休旅產品，長寬高為3,995x1,765x1,550mm、軸距達2,520mm，雖與Baleno有濃厚的血緣關係，但外型、內裝設計反而比較像新Grand Vitara，小巧休旅設計，日本對手鎖定TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks等競爭激烈的跨界休旅戰區。

▲印度規格配有相當豐富。

內裝不因為入門車而陽春，源自Grand Vitara設計語彙，以9吋多媒體螢幕為主，支援無線手機 Apple CarPlay 及 Android Auto 連接，另外手機無線充電、360度環景、HUD抬頭顯示器等，在這款小休旅上都沒缺席。