陸車廠推皮卡概念車「搭載插電式柴油動力」！鎖定澳洲雙廂越野市場

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸車廠 Chery 近日宣布，將針對澳洲市場推出代號 KP31 的全新皮卡產品，最大亮點在於採用少見的「柴油插電式油電混合」動力系統（Diesel PHEV），預計今年第四季正式上市，完整規格與車名將於接近上市時公布。

根據原廠資訊，KP31 搭載一具 2.5 升渦輪增壓四缸柴油引擎，並結合插電式油電混合系統。不過實際馬力與扭力數據目前仍未公開。Chery 表示，該動力系統相較「一般柴油動力」平均可提升約 10% 燃油效率，並達到 47% 熱效率，同時降低 30% 震動表現。Chery 亦透露，2027 年將追加汽油插電式油電版本，但相關技術細節尚未公布。

Chery 澳洲營運長 Lucas Harris 指出：「我們將成為雙廂皮卡級距中，首家提供柴油 PHEV 動力的品牌，這將是與競爭對手最大的差異化優勢。」

外觀方面，KP31 與去年在中國亮相的 Rely P3X 幾乎相同。整體設計採方正硬派風格，搭配平直車頭、圓形頭燈、輪拱塑料防刮飾板與直立式車窗線條。配備方面包含涉水用進氣管（snorkel）、285/70 R17 全地形輪胎，以及車斗上方行李架與救援脫困板，訴求戶外越野定位。

車身尺碼部分，概念車長 5,610 mm、寬 1,920 mm、高 1,925 mm；量產版本預計將略為縮短至 5,450 mm。原廠公布最大拖曳能力達 7,700 磅（約 3,493 公斤），載重上限為 2,205 磅（約 1,000 公斤），數據已達澳洲主流雙廂皮卡水準。

從市場策略觀察，澳洲為全球重要皮卡市場之一，雙廂柴油車型長期佔據銷售主力。若柴油 PHEV 能在維持高拖曳能力的同時兼顧節能與排放表現，確實可能成為差異化切入點。

至於台灣市場，目前中型皮卡仍以傳統柴油動力為主，插電式油電混合選項尚未普及。不過隨著電動化與商用機能需求並行發展，柴油 PHEV 皮卡的出現，勢必為皮卡市場增添新的技術討論焦點。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Chery奇瑞KP31PHEV柴油插電式油電動力皮卡車Pickup雙廂汽車新車

