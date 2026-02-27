BMW新大7旗艦房車「傳取消Level 3自動駕駛」！降低成本是關鍵

圖文／7Car 小七車觀點

全球車廠加速布局自動駕駛技術之際，BMW 卻傳出將在即將小改款的 BMW 7 Series 上取消 Level 3 自動駕駛系統，改採較為成熟且成本更低的 Level 2 架構。除了 BMW 之外，Stellantis 與 Mercedes-Benz 也出現類似策略調整。

現行 7 系列正準備迎來小改款，預期將於今年 4 月正式亮相，設計風格將導入 Neue Klasse 家族語彙，整體造型可望比現行版本更俐落、科技感更強。

不過，隨改款同步退場的，將是現行「Personal Pilot L3」系統。這套可實現「視線可離開路面」的 Level 3 自動駕駛功能，未來將由源自 Neue Klasse 技術平台的全新 Level 2 系統取代，該平台已率先應用於第二代 iX3。

取消 Level 3 的主因為成本考量，據傳 Level 3 系統仰賴更複雜且昂貴的 LiDAR 光達感應器，以及高效能運算硬體，同時還需額外的驗證流程、安全認證與持續車隊監控機制。多項因素疊加，使現行 7 系列的 L3 選配價格高達約 6,000 歐元。

從法規面來看，採用 Level 2 亦有助 BMW 簡化各國認證程序。相較於 Level 3 需面對更複雜且冗長的審核流程，Level 2 系統更容易在不同市場快速推廣。

另一方面，Stellantis 亦在去年宣布放棄 Level 3 系統開發，主因包括高昂成本、技術挑戰以及市場接受度疑慮。

從台灣市場觀察，目前國內法規仍停留在 Level 2 駕駛輔助階段，Level 3 尚未正式開放。因此即便歐洲市場有所布局，實際導入台灣的可能性原本就有限。如今多家車廠回歸 Level 2 強化策略，某種程度上也更貼近多數市場現況。

在自動駕駛發展路線上，「技術可行」與「商業可行」往往並非同一件事。對車廠而言，在成本、法規與消費者接受度之間取得平衡，或許比單純追求更高等級更為務實。