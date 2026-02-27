Volvo電動小休旅「EX30推新年式車型」！增加入門動力內裝也升級

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 近日針對旗下純電小型休旅 EX30 推出新年式車型，透過新增入門動力選項、升級內裝設計以及擴大 Black Edition 車型陣容，進一步強化這款品牌入門純電 SUV 的產品競爭力。此次更新也導入了車輛供電（V2L）功能與全新使用者體驗（UX）的軟體升級，展現品牌在電動化領域持續優化的策略。

在動力系統方面，新年式 EX30 新增了一款搭載 51kWh 電池的入門動力版本，可輸出 110kW（約 150 匹馬力），並提供 339 公里的續航里程（WLTP 測試標準），鎖定以日常通勤為主要需求的消費族群。對於有長途行駛需求的車主，則可選擇升級至 69kWh 電池，續航里程一舉提升至 476 公里。此舉讓 EX30 的車型編成更加豐富，提供消費者更具彈性的選擇空間。

除了硬體更新，Volvo 也強化了 EX30 的軟體與使用體驗。預計於今年夏季透過線上更新（OTA）推送的新版 UX 系統，將重新設計設定與控制介面，並加入可自訂的功能列，讓駕駛能更直覺地操作常用功能。此外，車輛將具備 V2L（Vehicle-to-Load）外部供電功能，透過專用轉接器，車主可將 EX30 作為行動電源，為電動自行車、露營設備或音響系統等外部電器充電，為用車生活增添更多可能性。

內裝設計向來是 Volvo 強調的重點，新年式 EX30 導入了兩款全新「內部空間」（Interior Room）主題。其中「Harvest」以淺色調呈現北歐夏末的溫暖氛圍，採用再生織物與深色亞麻飾板；而「Black」則透過深黑色 Nordic 內裝與同色系亞麻飾板，營造出沉穩且永恆的視覺感受。值得一提的是，原已存在的 Black Edition 車型，現在也能選配全新的「Black」內裝，並提供三種車色選擇，滿足追求個性化風格的消費者。

Volvo 首席商務官 Erik Severinson 表示，EX30 自推出以來在入門級豪華電動車市場表現出色，此次更新不僅能擴大品牌在該級距的市場覆蓋率，也將吸引更多消費者邁向全面電動化。透過提供更多元的動力、設計與智慧科技，EX30 正試圖在競爭激烈的電動車市場中，以更全面的產品實力站穩腳步。