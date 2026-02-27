ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Volvo電動小休旅「EX30推新年式車型」！增加入門動力內裝也升級

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 近日針對旗下純電小型休旅 EX30 推出新年式車型，透過新增入門動力選項、升級內裝設計以及擴大 Black Edition 車型陣容，進一步強化這款品牌入門純電 SUV 的產品競爭力。此次更新也導入了車輛供電（V2L）功能與全新使用者體驗（UX）的軟體升級，展現品牌在電動化領域持續優化的策略。

迎合多元需求，Volvo EX30 新年式車型功能與設計同步升級

在動力系統方面，新年式 EX30 新增了一款搭載 51kWh 電池的入門動力版本，可輸出 110kW（約 150 匹馬力），並提供 339 公里的續航里程（WLTP 測試標準），鎖定以日常通勤為主要需求的消費族群。對於有長途行駛需求的車主，則可選擇升級至 69kWh 電池，續航里程一舉提升至 476 公里。此舉讓 EX30 的車型編成更加豐富，提供消費者更具彈性的選擇空間。

迎合多元需求，Volvo EX30 新年式車型功能與設計同步升級

迎合多元需求，Volvo EX30 新年式車型功能與設計同步升級

除了硬體更新，Volvo 也強化了 EX30 的軟體與使用體驗。預計於今年夏季透過線上更新（OTA）推送的新版 UX 系統，將重新設計設定與控制介面，並加入可自訂的功能列，讓駕駛能更直覺地操作常用功能。此外，車輛將具備 V2L（Vehicle-to-Load）外部供電功能，透過專用轉接器，車主可將 EX30 作為行動電源，為電動自行車、露營設備或音響系統等外部電器充電，為用車生活增添更多可能性。

迎合多元需求，Volvo EX30 新年式車型功能與設計同步升級

內裝設計向來是 Volvo 強調的重點，新年式 EX30 導入了兩款全新「內部空間」（Interior Room）主題。其中「Harvest」以淺色調呈現北歐夏末的溫暖氛圍，採用再生織物與深色亞麻飾板；而「Black」則透過深黑色 Nordic 內裝與同色系亞麻飾板，營造出沉穩且永恆的視覺感受。值得一提的是，原已存在的 Black Edition 車型，現在也能選配全新的「Black」內裝，並提供三種車色選擇，滿足追求個性化風格的消費者。

迎合多元需求，Volvo EX30 新年式車型功能與設計同步升級

Volvo 首席商務官 Erik Severinson 表示，EX30 自推出以來在入門級豪華電動車市場表現出色，此次更新不僅能擴大品牌在該級距的市場覆蓋率，也將吸引更多消費者邁向全面電動化。透過提供更多元的動力、設計與智慧科技，EX30 正試圖在競爭激烈的電動車市場中，以更全面的產品實力站穩腳步。

迎合多元需求，Volvo EX30 新年式車型功能與設計同步升級

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

