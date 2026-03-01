賓士慶祝汽車發明140周年「商旅車推紀念版」！增多項高階配備更香

圖文／7Car 小七車觀點

為紀念 Carl Benz 於 1886 年發明汽車以來的第 140 個年頭，Mercedes-Benz 近期於德國及部分歐洲市場推出了以 V-Class 為基礎的「Special Edition」紀念特仕車型。這款特仕版主要奠基於 STYLE 與 AVANTGARDE 兩款既有配備線，透過整合多項客戶經常選配的高階舒適與輔助系統，提供較個別選配更具吸引力的價格優勢。此舉不僅彰顯了品牌對 140 年創新歷程的重視，也展現了其持續以產品回應市場需求的策略。

此次推出的 V-Class Special Edition 共分為兩種主要規格。以 STYLE 為基礎的版本，標準配備涵蓋了金屬烤漆、冬季套裝、含 360 度環景攝影的停車輔助套件、駕駛輔助套裝以及 STYLE Plus 套裝，建議售價自 64,721.72 歐元起。而針對追求更高質感的消費者，AVANTGARDE 特仕版則進一步加入了 Burmester環場音響系統（支援 Dolby Atmos）、MBUX 擴增實境導航功能、EASY Pack 便利套裝與 18 吋輕合金輪圈，起始售價為 73,714.55 歐元起。

從產品定位分析，V-Class Special Edition 明顯瞄準了家庭用戶與高階休閒活動族群。透過將原先需額外選配的豪華與安全科技列為標準配備，原廠意在簡化消費者的購車決策流程，同時提升車輛的整體吸引力。這種「高配入手」的策略，在當今競爭激烈的豪華廂式多功能車（MPV）市場中，有助於強化 V-Class 在消費者心目中的性價比印象，並延續其在商務接送與私人旅遊領域的既有優勢。

值得注意的是，此次特仕版的推出，恰好結合了品牌全球性的「140 Jahre Innovation」慶祝活動。Mercedes-Benz 正透過一系列跨國活動，包含讓新款 S-Class 巡迴全球 140 個據點，來強調其從第一輛汽車到當前電動化與智慧化車款的技術演進軌跡。V-Class 特仕版在此時登場，不僅是產品線的更新，更被賦予了傳遞品牌歷史傳承與前瞻科技結合的象徵意義。

V-Class Special Edition 的推出，是 Mercedes-Benz 在慶祝里程碑之際，針對特定市場進行的一次精準產品力強化。雖然目前該特仕車型的銷售範圍並未包含台灣市場，但其配備組合方式與定價策略，仍可作為觀察原廠未來產品規劃趨勢的參考。對於有意入手豪華大型休旅的買家而言，這款紀念版車型展現了品牌如何在 140 年的技術積累基礎上，持續滿足現代消費者對於行動生活的多元想像。