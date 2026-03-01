ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士慶祝汽車發明140周年「商旅車推紀念版」！增多項高階配備更香

圖文／7Car 小七車觀點

為紀念 Carl Benz 於 1886 年發明汽車以來的第 140 個年頭，Mercedes-Benz  近期於德國及部分歐洲市場推出了以 V-Class 為基礎的「Special Edition」紀念特仕車型。這款特仕版主要奠基於 STYLE 與 AVANTGARDE 兩款既有配備線，透過整合多項客戶經常選配的高階舒適與輔助系統，提供較個別選配更具吸引力的價格優勢。此舉不僅彰顯了品牌對 140 年創新歷程的重視，也展現了其持續以產品回應市場需求的策略。

Mercedes-Benz 慶祝 140 週年，推出 V-Class Special Edition 紀念特仕版

此次推出的 V-Class Special Edition 共分為兩種主要規格。以 STYLE 為基礎的版本，標準配備涵蓋了金屬烤漆、冬季套裝、含 360 度環景攝影的停車輔助套件、駕駛輔助套裝以及 STYLE Plus 套裝，建議售價自 64,721.72 歐元起。而針對追求更高質感的消費者，AVANTGARDE 特仕版則進一步加入了 Burmester環場音響系統（支援 Dolby Atmos）、MBUX 擴增實境導航功能、EASY Pack 便利套裝與 18 吋輕合金輪圈，起始售價為 73,714.55 歐元起。

從產品定位分析，V-Class Special Edition 明顯瞄準了家庭用戶與高階休閒活動族群。透過將原先需額外選配的豪華與安全科技列為標準配備，原廠意在簡化消費者的購車決策流程，同時提升車輛的整體吸引力。這種「高配入手」的策略，在當今競爭激烈的豪華廂式多功能車（MPV）市場中，有助於強化 V-Class 在消費者心目中的性價比印象，並延續其在商務接送與私人旅遊領域的既有優勢。

值得注意的是，此次特仕版的推出，恰好結合了品牌全球性的「140 Jahre Innovation」慶祝活動。Mercedes-Benz 正透過一系列跨國活動，包含讓新款 S-Class 巡迴全球 140 個據點，來強調其從第一輛汽車到當前電動化與智慧化車款的技術演進軌跡。V-Class 特仕版在此時登場，不僅是產品線的更新，更被賦予了傳遞品牌歷史傳承與前瞻科技結合的象徵意義。

V-Class Special Edition 的推出，是 Mercedes-Benz 在慶祝里程碑之際，針對特定市場進行的一次精準產品力強化。雖然目前該特仕車型的銷售範圍並未包含台灣市場，但其配備組合方式與定價策略，仍可作為觀察原廠未來產品規劃趨勢的參考。對於有意入手豪華大型休旅的買家而言，這款紀念版車型展現了品牌如何在 140 年的技術積累基礎上，持續滿足現代消費者對於行動生活的多元想像。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士V-ClassMPV廂型車特仕版汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超好聽】張惠妹、A-Lin台東跨年飆唱《連名帶姓》　聲樂老師感動大讚：這才是和聲！

推薦閱讀

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

比亞迪電動休旅Atto 3 EVO改款登場2026-03-01

賓士發明汽車140年商旅車推紀念版2026-03-01

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市2026-02-28

Hyundai 7人座MPV官網售價調整2026-02-28

BMW新大7旗艦房車傳取消自動駕駛2026-02-27

Volvo電動小休旅EX30推新年式車型2026-02-27

致敬1965年傳奇MINI推勝利特仕車2026-02-27

法拉利休旅Purosangue改裝方案曝2026-02-27

福斯最狂Golf GTI賓利W12引擎上身2026-02-27

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入2026-02-26

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市2026-02-28

Hyundai 7人座MPV官網售價調整2026-02-28

賓士發明汽車140年商旅車推紀念版2026-03-01

比亞迪電動休旅Atto 3 EVO改款登場2026-03-01

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身2026-02-24

TOYOTA年度計畫曝Corolla迎新車型2026-02-24

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等2026-02-26

台灣「第6代TOYOTA RAV4」有望百萬內2026-02-23

新台幣60萬入手「6代TOYOTA RAV4」2026-02-24

台灣「TOYOTA全新2款跑旅」規劃中即將導入2026-02-24

相關新聞

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

BMW新大7旗艦房車「傳取消Level 3自動駕駛」！降低成本是關鍵

BMW新大7旗艦房車「傳取消Level 3自動駕駛」！降低成本是關鍵

Volvo電動小休旅「EX30推新年式車型」！增加入門動力內裝也升級

Volvo電動小休旅「EX30推新年式車型」！增加入門動力內裝也升級

致敬1965年傳奇賽車「MINI推勝利特仕車」！電動＆燃油動力同步提供

致敬1965年傳奇賽車「MINI推勝利特仕車」！電動＆燃油動力同步提供

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

零關稅美規車還沒來、國產車先降價！Hyundai 7人座MPV官網售價調整

賓士慶祝汽車發明140周年「商旅車推紀念版」！增多項高階配備更香

賓士慶祝汽車發明140周年「商旅車推紀念版」！增多項高階配備更香

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

「新一代TOYOTA 7人座休旅」首度現身！空間比RAV4更大、配備更豪華

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣裕隆日產導入「零關稅美規車」再等等！2款新休旅搶今年先發

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

台灣「第6代TOYOTA RAV4」90萬不是夢！車迷敲碗2.0升汽油又享10萬補助

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366