比亞迪「電動休旅車Atto 3 EVO」改款登場！導入800V架構全面翻新

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸電動車品牌 BYD 近日發表全新 Atto 3 EVO，雖然新車外觀輪廓延續既有設計，但動力系統與電氣架構全面更新，包括更大容量電池組、800V 高壓平台與雙馬達四驅配置。

本次改款最大重點在於導入 BYD 最新 E-Platform 3.0 平台，並搭載容量達 74.8kWh 的新電池組，較過去增加近 15kWh。電池採用 Cell-to-Body 一體化技術，提升車體剛性並優化空間利用，同時減輕重量。整體電氣系統升級為 800V 架構，直流快充功率由原本 110kW 提升至 220kW，官方表示電量由 10% 充至 80% 約需 25 分鐘。

動力方面，Atto 3 EVO 提供單馬達與雙馬達兩種設定。入門 Comfort 車型改為後軸單馬達配置，最大輸出 308 匹馬力、380Nm 扭力，0-100km/h 加速約 5.5 秒，續航里程約 317 英里，較舊款車型在性能與續航表現上均有明顯提升。高階 Excellence 車型則首度導入前後雙馬達四輪驅動系統，綜效輸出達 442 匹馬力、560Nm 扭力，0-100km/h 僅需 3.9 秒，續航約 292 英里。

為因應動力提升，BYD 將後懸吊升級為五連桿設計，以強化操控穩定性與行路質感。外觀方面變動幅度不大，主要包含新式前保桿造型、更新尾燈組與鋁圈樣式，使整體視覺更為洗鍊。

內裝則維持原有鋪陳，但導入升級版 15.6 吋觸控螢幕，並整合 Google Maps 與語音助理功能，同時配備 8.8 吋數位儀表。排檔桿改為方向機柱式設計，增加中央置物空間。標準配備包含 360 度環景影像、前座加熱座椅與無線手機充電，高階車型另提供全景天窗與抬頭顯示器。

儘管車身尺寸未明顯改變，但透過平台與電池重新布局，行李廂容量提升至 490 公升，前方另提供 101 公升前置物空間，拖曳能力也提升至 1,500 公斤。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

