Mazda休旅賣了11年「官方確認2月停產」！全新入門新車今年接棒

▲日本Mazda於官網確認將於2月停產。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有在販售的Mazda CX-3休旅，日前日本就流出將於近期停產，官方已在官網確認CX-3即將功臣身退，為這款奮戰11年的CX-3劃下句點，未來將有款全新的CX-20小休旅來補上CX-3戰略關鍵位置。

▲CX-30問世後，有著相近的產品定位，讓CX-3定位逐漸模糊。

CX-3 自 2015 年問世以來，主打靈巧尺碼與偏向駕馭取向的設定，成功吸引不少首購族與都會用車族群，不過隨著產品年紀漸長，加上 CX-30問世，讓CX-3 的定位逐漸模糊。

▲日本車展亮相的Vision X-Compact概念車，將成為CX-20雛形。（圖／翻攝自Mazda）

▲全新CX-20將於泰國生產，未來將成為全球戰略車。

CX-3 將在日本工廠完成2月底最後一批生產後正式退役，訂單額滿後不再追加接單。取而代之的，將是由泰國工廠負責生產的新世代CX-20小型休旅，該產線年產能上看 10 萬輛，未來不只供應當地市場，也會回銷日本與其他亞洲地區。

雖然 Mazda 尚未公布新車正式名稱，但外界普遍推測，新車有望以 CX-20 名號登場，尺碼與定位將延續 CX-3 的都會取向，同時在外型、科技配備與安全系統上，全面向新世代靠攏。

隨著海外停產消息曝光，未來台灣是否會跟進調整銷售規劃，或等待新世代小型休旅導入接棒，仍有待原廠進一步說明。不過可以確定的是，陪伴市場多年的 CX-3，已正式進入倒數階段。

