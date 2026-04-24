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TOYOTA攜手和泰「在台推動多項公益計畫」！長者拍門牌就能叫車

▲TOYOTA攜手和泰「在台推動多項公益計畫」！長者拍門牌就能叫車。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA Mobility Foundation與和泰純青基金會展開合作。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

和泰集團今（24）日宣布，旗下純青基金會將與TOYOTA Mobility Foundation（TMF，下稱豐田移動基金會）正式展開深度合作，在台推動多項公益計畫，不僅要讓台灣高齡長者能有更便利的移動體驗，同時也針對孩童交通安全教育提出新作法，以「消除移動障礙」為理念，讓人人都能自由移動。

▲TOYOTA攜手和泰「在台推動多項公益計畫」！長者拍門牌就能叫車。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA Mobility Foundation松田進副理事長（左）與和泰汽車黃南光董事長（右）簽署合作協議。

豐田移動基金會是由TOYOTA集團會長豐田章男於2014年8月創立，結合TOYOTA的技術、安全與環境的專業知識，與全球各地大學、政府、非營利組織及研究機構合作，解決都市交通問題，擴大個人移動自由；而和泰純青基金會是於1974年11月創立，長期投入公益服務，不僅以交通安全教育圍起點，更逐步拓展至學童、青年發展、家庭及樂齡生活等面向。

▲TOYOTA攜手和泰「在台推動多項公益計畫」！長者拍門牌就能叫車。（圖／記者張慶輝攝）

▲yoxi的影像叫車功能已上線，經實測只要在App中啟動像機並拍下門牌，完全不須打字就能叫車。

此次合作的第1個計畫，是針對和泰旗下叫車服務yoxi，進行高齡者的移動體驗優化，為了減少長者對於手機輸入地址的操作困難，特別開發了影像叫車、語音叫車與社區互助平台等功能，其中影像叫車功能已經上線，《ETtoday車雲》實測，只要按下輸入地址旁的相機圖案，將建物前的門牌拍下，系統就能快速準確辨識並自動輸入，而其他功能也將在之後陸續上線。

▲TOYOTA攜手和泰「在台推動多項公益計畫」！長者拍門牌就能叫車。（圖／記者張慶輝攝）

▲5月將展開24場校園巡演，yoxi的其他功能也將在下半年度陸續上線。

在針對年長者之外，第2個計畫則是針對孩童，有鑑於過去傳統的交通安全宣導過於單調，此次和泰純青基金會將邀請知名的「蘋果劇團」，從今年5月起於全台展開24場校園巡演，將交通安全觀念融入精彩的舞台劇演出當中，讓孩童在歡笑與互動中自然內化正確的安全意識，並落實於日常生活之中。

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