TOYOTA超帥新跑旅登場「台灣最快今年導入」！全新套件加持更狠、更有氣勢

▲TOYOTA御用改裝廠推出Crown Sport新套件。（圖／翻攝自《Modellista》）

記者徐煜展／綜合報導

已經出現在和泰產品規劃中的TOYOTA Crown Sport跑旅，台灣約莫今年導入，而近期Crown Sport在日本母國又有新花樣，這次找來豐田原廠愛用的Modellista品牌改裝套件，為Crown Sport帶來更強悍、更有殺氣的新外觀！

▲新套件打造更低趴的視覺感受。

讓台灣車迷口水直流的平民版法拉利TOYOTA Crown Sport，這次日本Modellista再度出手，替Crown Sport打造專屬外觀套件，直接把原本就低趴的車身再進一步壓低，視覺上更貼地、更寬體，整體氣勢完全不同檔次。

霸氣十足寬體的空力套件上身，讓車側看起來更修長，再搭配雙色飾條與新式樣鋁圈，營造出精緻又帶點侵略感的跑格氛圍，相較於戰鬥感十足的車頭，車尾反而顯得低調一些，俐落線條與後下擾流做出層次，維持一種高級但不浮誇的運動感。

Crown Sport日本提供兩種油電配置，包括2.5升Hybrid與2.5升PHEV插電式油電，分別具備234匹與306匹綜效馬力，而台灣預計會導入後者的PHEV插電式油電。