福特新跑旅歐洲開賣「空間更勝Kuga」！折合新台幣166萬

▲福特新年式Capri電動跑旅歐洲西班牙上架。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

與福斯合作、借用對方MEB平台打造的福特Capri電動跑旅，新年式於歐洲西班牙上架，當地售價折合新台幣116萬，繼續與電動車霸主特斯拉Model Y過招。

▲Capri利用電動車優勢，創造出比油車更理想的車室空間。

Capri是繼Explorer EV後，與福斯合作的第2款電動車，全新跑旅以經典的Capri作為新車命名，對手鎖定電動休旅霸主特斯拉Model Y而來。福特Explorer EV與福斯ID.4為雙生兄弟車，而Capri則來自福斯ID.5，兩車都以相當帥氣的跑旅呈現。福特Capri尺碼4,634x1,872x1,626mm、軸距2,767mm，行李廂容積基本572L，座椅傾倒後可達到1,510L。

▲西班牙市場最大續航力627公里。

西班牙提供2款單馬達後驅、1款雙馬達四驅配置，入門為58度電池，可繳出190匹馬力、WLTP續航力464公里；大電池後驅升級79度電池，繳出286匹馬力、627公里續航力；雙馬達四驅同樣為79度電池，馬力來到340匹、577公里續航力。

配備等級分為 Style、Select、Premium 三種，全車系標配 14.6 吋直立式中控螢幕、數位儀錶、完整主動安全系統，Apple CarPlay、Android Auto 全數到齊。售價上，最入門開價42,210歐元，折合新台幣約166萬，頂規來到63,059歐元，折合新台幣218萬。