MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

▲MG S6 EV電動跑旅於西班牙上市。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG又一款電動休旅新兵準備在歐洲市場開戰。繼MG4、S5後，全新MG S6 EV近日正式公布西班牙售價與車型編成，定位直指目前最夯的特斯拉Tesla Model Y與TOYOTA bZ4X！

▲空間感更勝油車HS。

MG S6與MG4建構在MSP模組化電動平台，車頭頗有放大版MG4風格，尺碼4,708x1,912x1,664mm、軸距2,835mm，比台灣熟悉的油車HS空間略大，外觀採用帥氣的斜背跑旅造型。

▲歐洲提供2種動力規格。

MG S6 EV全車系統一搭載 77kWh 電池，分成單馬達後驅跟雙馬達四驅兩種版本，分別開價45,348、48,348歐元，折合新台幣168與179萬。單馬達輸出 245 匹馬力，WLTP續航力約 530 公里，0～100 km/h 約 7.3 秒。

雙馬達四驅版本配前後雙馬達、最大 362 匹馬力，0～100 km/h 約 5.1 秒，續航降到約485 公里。

▲座艙科技感到位，並具備完整主被動安全防護。

配備方面誠意也給得很足，全車系就標配 10.25 吋數位儀表、12.8 吋中控觸控螢幕，並具備雙區恆溫空調與後座出風口、Keyless 免鑰匙系統，方向盤與座椅加熱功能同樣列為標準配備，駕駛輔助則由 MG Pilot 系統負責，包含多項主動安全科技。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

