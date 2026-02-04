ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

記者徐煜展／綜合報導

各品牌抓緊春節換新車大商機！台灣Kia韓系品牌於2月4日推出購車新方案，Kia Picanto舊換新49.9萬起，有空間優勢的Ceed Sportswagon油電旅行車售價99.9萬起。

Kia限時推出「萬眾榮耀」禮遇方案，凡入主指定車型，可享高額0利率，丙式車體險與專屬配件組等三重禮遇；此外，乘用車冬季健檢活動「歲末感恩．健檢有禮」現正倒數中，凡預約回廠即享20項免費安全檢查，同時祭出多組專屬保養套餐優惠。

▲Kia Picanto優惠49.9萬起。

2月Kia Picanto推出限時禮遇，含舊換新與貨物稅減徵即能享49.9萬元起輕鬆入主，加贈丙式車體險與總價值逾18,000元的輕奢尊享方案，再享高額0利率。

▲Ceed Sportswagon優惠99.9萬起。

Kia總代理台灣森那美起亞特別同步推出限時禮遇，含舊換新與貨物稅減徵99.9萬元起即可入主同級唯一百萬內的歐洲進口油電跑旅，Sportswagon以實用大空間與完善安全科技。

Kia全球銷量出爐，Sportage再度蟬聯Kia旗下車款全球銷量冠軍，在台更已累計獲得超過萬名車主的肯定。進口休旅Sportage搭載Smartstream 1.6升渦輪增壓汽油引擎，適用最高10萬元貨物稅減徵，再享三重禮遇包含總價值逾50,000元潮旅升級組、加贈丙式車體險再享高額0利率。

