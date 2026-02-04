「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

▲新一代Kia Seltos韓國正式開賣！主攻平價入門級距。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

從原本主力大陸市場，晉升為全球戰略車的Kia Seltos，第2代大改款日前已在韓國正式開賣，當地售價折合新台幣55萬起，而這款熱門級距的小休旅，自然也受到台灣原廠重視評估導入。

▲韓國當地售價折合新台幣55萬起。

Kia Seltos在韓國提供1.6升渦輪、1.6升油電雙動力，共計4款車型，售價25150000韓元起，折合新台幣55萬。

Seltos 沿用過去K3平台升級打造，車身剛性較前代提升約 20%，尺碼4430 × 1830 × 1600 mm，軸距為 2690 mm，介於 Kia Stonic 與 Sportage 之間的休旅定位，也是競爭激烈的跨界休旅級距。

▲內裝以雙12.3吋螢幕呈現，科技感不俗。

內裝中控由12.3 吋數位儀錶＋12.3 吋多媒體觸控螢幕＋5 吋空調介面組合，電子排檔整合在方向盤上，搭配大面積置物空間與無線充電等實用配置。後座乘坐空間充裕，椅背角度可調也提升乘坐舒適性。

1.6升渦輪搭配8速自排變速箱，能繳出193匹馬力、27公斤米扭力，平均油耗為12.5km/L；1.6升油電則換成6速雙離合變速箱，輸出表現141匹馬力、27公斤米扭力，油耗提升到19.5km/L。