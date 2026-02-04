特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

▲Model Y陽春入門版增加雙馬達四驅。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

海外Tesla特斯拉於去年推出讓台灣車迷好羨慕的全新Standard陽春入門款，不過近日在北美官網上，已不再用Standard對外溝通，並新增雙馬達四驅新車型，開價41,990元美金，折合新台幣138萬。

▲新推出雙馬達四驅提供給性能操控買家新選擇。

特斯拉去年的Standard車型，在北美官網以更簡潔的命名方式換上「後輪驅動」、「四輪驅動」來溝通。

新推出的全新Model Y四輪驅動定位介於現行的後輪驅動（RWD）39,990美金（約新台幣132萬）與Premium RWD 44,990美金（約新台幣149萬）之間，並低於Premium AWD 48,990美金（約新台幣162萬），對於希望兼顧價格與四輪抓地力的買家來說，是一個新的「甜蜜點」。

▲車內維持精簡配置，為入門車型壓低成本售價。

新款Model Y四驅維持入門車型的精簡配置，例如取消前方車頭燈條，車內改以布質座椅取代真皮，取消後座影音螢幕等，維持入門車型特色的陽春感，來壓低成本售價。

性能當然是這款車重點，新版本透過前後雙馬達配置，將0～97km/h加速從後驅版的 6.8 秒縮短至 4.6 秒，與高階 Premium AWD 相同，續航力比後驅款略少了44公里來到473公里。