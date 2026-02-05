ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

▲台灣即將送走經典的Outback！暫無後繼車導入規劃。（圖／翻攝自速霸陸）

▲台灣即將送走經典的Outback！暫無後繼車導入規劃。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

把SUV優點結合的速霸陸經典Outback跨界旅行車，台灣並無美規大改款導入規劃，因此台灣Outback迎來最後告別出清，原廠針對25年式的Outback，原價162.8萬，下殺13萬來到149.8萬，待完售後台灣就要跟Outback說再見。

目前新一代速霸陸Outback僅限美規專屬，而台灣原廠則還無任何美規車規劃。迎來最後在台出清的Outback，搭載2.5升引擎搭配CVT變速箱，繳出169匹馬力、25.7公斤米扭力。並具有品牌強項的四驅能力、EyeSight輔助駕駛。

▲速霸陸今年也是有不少亮點新車！小改款Solterra率先打頭陣。（圖／翻攝自速霸陸）

▲台灣今年準備導入3款新電動休旅。

雖然台灣送走Outback令人惋惜，不過從今年開始已經有3款新車陸續接棒，包含小改款Solterra、e-OUTBACK 與 Uncharted等三款全新電動車都已在台灣原廠計畫中，將以新Solterra作為先發，而後還有兩款全新電動車陸續登台。

將作為今年先發的小改款Solterra，改款重點針對電池優化、性能升級，單馬達版本可輸出 227 匹馬力，雙馬達四驅則提升至 343 匹馬力，兩款皆搭載 74.7 kWh 鋰電池組。官方宣稱續航力介於 687 至 746 公里，並支援最高功率快充，約 28 分鐘即可從 10% 充至 80%，在性能與能耗表現上均明顯進步。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SubaruForesterSUV跨界四驅休旅車SolterraTOYOTABZ4X

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」

推薦閱讀

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS！對手鎖定TOYOTA、特斯拉

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

Jaguar「最新電動豪華GT轎跑」展開極地測試！預告今年夏天正式發表

Jaguar「最新電動豪華GT轎跑」展開極地測試！預告今年夏天正式發表

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

最新文章

「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L2026-02-05

MG「全新跑旅歐洲開賣」空間更勝HS2026-02-05

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清2026-02-05

Jaguar電動豪華GT轎跑極地測試中2026-02-04

台灣新年買「進口車50萬有找」2026-02-04

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬2026-02-04

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招2026-02-04

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見2026-02-04

TOYOTA「新電動跑旅北美開賣2026-02-04

保時捷電動版凱燕休旅車正式投產2026-02-04

熱門文章

台灣新年買「進口車50萬有找」2026-02-04

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招2026-02-04

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬2026-02-04

賓士撐不住海外「跳水大降價」2026-02-03

Jaguar電動豪華GT轎跑極地測試中2026-02-04

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV42026-02-01

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清2026-02-05

老司機點名10款不耐用車型2026-01-30

台灣「BMW主力休旅新車」門檻下修44萬2026-02-02

「MG新7人座休旅」現身迎戰TOYOTA2026-01-29

相關新聞

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見！台灣銷售倒數計時

「LEXUS最美雙門」今年停產說再見！台灣銷售倒數計時

TOYOTA「新電動跑旅北美開賣」台灣有望導入！折合新台幣114萬

TOYOTA「新電動跑旅北美開賣」台灣有望導入！折合新台幣114萬

讀者迴響

熱門文章

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

特斯拉「最便宜的Model Y」再出招！雙馬達四驅開賣折合新台幣138萬

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

「全新一代韓系休旅」開賣新台幣55萬！台灣評估有望導入

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

Jaguar「最新電動豪華GT轎跑」展開極地測試！預告今年夏天正式發表

Jaguar「最新電動豪華GT轎跑」展開極地測試！預告今年夏天正式發表

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

「國產中型休旅降價」力拚TOYOTA RAV4！1.6升渦輪油電稅金比對手更省

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌竟也上榜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366