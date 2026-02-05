台灣「速霸陸跨界下殺13萬」最後出清！3款新休旅今年陸續接棒

▲台灣即將送走經典的Outback！暫無後繼車導入規劃。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

把SUV優點結合的速霸陸經典Outback跨界旅行車，台灣並無美規大改款導入規劃，因此台灣Outback迎來最後告別出清，原廠針對25年式的Outback，原價162.8萬，下殺13萬來到149.8萬，待完售後台灣就要跟Outback說再見。

目前新一代速霸陸Outback僅限美規專屬，而台灣原廠則還無任何美規車規劃。迎來最後在台出清的Outback，搭載2.5升引擎搭配CVT變速箱，繳出169匹馬力、25.7公斤米扭力。並具有品牌強項的四驅能力、EyeSight輔助駕駛。

▲台灣今年準備導入3款新電動休旅。

雖然台灣送走Outback令人惋惜，不過從今年開始已經有3款新車陸續接棒，包含小改款Solterra、e-OUTBACK 與 Uncharted等三款全新電動車都已在台灣原廠計畫中，將以新Solterra作為先發，而後還有兩款全新電動車陸續登台。

將作為今年先發的小改款Solterra，改款重點針對電池優化、性能升級，單馬達版本可輸出 227 匹馬力，雙馬達四驅則提升至 343 匹馬力，兩款皆搭載 74.7 kWh 鋰電池組。官方宣稱續航力介於 687 至 746 公里，並支援最高功率快充，約 28 分鐘即可從 10% 充至 80%，在性能與能耗表現上均明顯進步。