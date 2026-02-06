ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 近期釋出最新預告，公開一張官方照片與短影片，並確認全新 SUV 將於 2 月 10 日正式發表。雖然原廠仍未揭露車名與完整規格，但從目前曝光的畫面與既有資訊來看，這款新車幾乎可以確定是一款採三排座椅配置的大型電動 SUV，定位將高於現行 bZ4X，也被視為 Toyota 電動化戰略中相當關鍵的一步。

從預告內容判斷，車室採用 6 人或 7 人座設定，其中第二排為獨立座椅的可能性相當高。畫面中也能看到全景式玻璃天窗，C 柱下方整合 USB 充電孔，將後排乘客的實際使用情境納入設計重點。中控布局則採數位儀表搭配大型直立式觸控螢幕，整體風格延續近年 Toyota 新世代電動車的科技取向。

車身外觀方面，側窗前緣的小型三角窗設計，與先前曝光的專利圖高度一致，進一步強化這款新車就是 2021 年發表的 bZ Large SUV 概念車量產版本的推論。從比例來看，車身尺碼應屬於大型 SUV 級距，整體輪廓也符合三排座設定所需的車長與軸距。

回顧 Toyota 近年的電動車布局，官方早在數年前便公開規劃一波多達 15 款的電動車產品陣容，當中就包含一款三排座的大型電動 SUV。2023 年，Toyota 也再次確認該車型已列入量產計畫，並預告將在北美生產，成為品牌電動化轉型的重要一步。

這款新車最初在內部規劃中被稱為 bZ5X，源自 bZ Large SUV 概念車，不過 Toyota 近年已逐步淡化 bZ 命名策略，轉而重新檢視電動車產品的品牌溝通方式。因此，最終是否延續 bZ 系列命名，或是改採既有知名車系名稱，目前仍有相當大的變數。

Toyota 有可能讓這款電動 SUV 掛上 Highlander 相關名號，甚至採用全新組合名稱。對原廠而言，導入市場熟悉的車名，有助於降低消費者對電動車的陌生感，這樣的策略過去在其他品牌身上已有成功案例。若 Toyota 選擇讓 Highlander 電動化，同時保留 Grand Highlander 作為燃油或混合動力主力，兩者在產品定位上也能形成清楚區隔。

就目前產品線來看，Grand Highlander 已明確成為 Toyota 大型 SUV 銷售主力，而傳統 Highlander 的市場表現則相對保守。若未來透過純電版本重新塑造 Highlander 的產品形象，對於整體產品布局而言，確實具備一定合理性。

然而目前 Toyota 尚未公布正式車名、動力規格與續航數據，但可以確定的是，這款三排電動 SUV 已進入最終發表倒數階段。隨著 2 月 10 日發表時間逼近，相關細節預期將陸續揭曉。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。



