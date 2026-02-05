ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA新Yaris」歐洲開賣油耗25.6km/L！油電雙動力新台幣87萬起

▲新年式TOYOTA Yaris歐洲上架！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Yaris歐洲上架！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前歐洲TOYOTA釋出的新年式Yaris掀背小車，近來已正式在歐洲市場上架開賣，這回新年式改款重點不在外型大刀闊斧，而是把配備補好補滿，搭配原本就賣很好的油電動力，繼續穩坐歐洲小車B級距銷售主力之一。

▲新年式TOYOTA Yaris歐洲上架！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規提供油電雙動力輸出，平均油耗繳出25.6km/L。

歐洲2026 年式 Yaris全車系仍以 Hybrid 油電為主，以1.5升引擎結合電動馬達，動力輸出分為 Hybrid 120 與 Hybrid 130 兩種。Hybrid 120可繳出116匹馬力、平均油耗高達25.6km/L；Hybrid 130來到130匹馬力，平均油耗為23.2km/L。

▲新年式TOYOTA Yaris歐洲上架！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規另提供帥氣的GR Sport運動化車型。

歐洲新年式開價25,250～29,900歐元起，折合新台幣87～103萬，除了標準的樣式外，並提供帥氣的GR Sport套件作為高階車型選擇。新年式調整配備，全車系都配有電動摺疊後視鏡，並針對主力銷售車型導入盲點偵測、後方來車開門警示，高階車型再升級全景天窗、10.5吋大螢幕、10吋HUD抬頭顯示等。

