ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線

▲本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS源點科技在全台已有134個直流快充站，正式超車特斯拉的113站。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

本土電動車充電商EVOASIS源點科技近期公布最新成績單，目前已在全台建置134站、600槍的直流快充，正式超越電動車大廠Tesla特斯拉，儘管台灣車市剛經歷一陣寒冬，不過EVOASIS仍看好國內電動車發展，不僅會持續加大建設力道，並且預告將針對高用量營業車用戶，推出業界最殺75折訂閱方案，將能讓用車成本有感下降。

▲本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS源點科技董事長陶百群依舊看好台灣電動車發展潛力，將持續加大建設力道，目標全台突破1,000支直流快充槍。

根據EVOASIS公布的最新數據，截至11／27為止，品牌已在全台建置共134站、600槍的直流快充，已經大幅超車特斯拉的113站，同時有超過14萬名會員數，在電動車主的滲透率達到110%；在服務品質方面，整體營運時效達到99.5%，1年內中斷營運時間也低於48小時，EVOASIS也表示品牌還在持續努力，希望能帶給用戶更完美的充電體驗。

▲本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS不只有大型的綠洲站點，也與台灣中油合作，於加油站內建置直流快充。

儘管台灣車市寒冬剛過，不過EVOASIS董事長陶百群指出，不僅全球電動車數量較去年成長23%，且隨著新車款續航力增加、駕駛輔助科技進步、以及最重要的入門車價持續下探，所以仍非常看好電動車市場的發展潛力，所以EVOASIS喊出2026要針對雙北市、桃園重劃區、台中海線與南部區域再建置超過400槍直流快充，使得總體規模突破1,000槍，不只要繼續維持領先地位，也要為電動車主提供更綿密的快充網絡。

▲本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線。（圖／記者張慶輝攝）

▲在南來北往的各大國道服務區，EVOASIS也是佔有率最高的直流快充品牌，提供電動車主便利體驗。

除了站點密度持續提升外，EVOASIS也持續致力於創造更友善的充電環境，所以在2025年推出兩大措施，第1個是針對商場站與單樁站，當車輛停止充電後超過10分鐘未駛離，將會開始收取每分鐘10元的佔位費，避免佔用導致下一位客戶無法充電；第2個是充電上限，當尖峰時段同規格充電樁全部滿席時，達到85%就會自動停止充電，避免高電量進入慢速（涓流）充電導致長時間佔用。

▲本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線。（圖／記者張慶輝攝）

▲EVOASIS預告將針對高用量與營業車車主，推出每月688元可享電價75折的訂閱制方案。

至於在使用者最有感的「價格」方面，EVOASIS原本就經常推出各式各樣的促銷費率，近期EVOASIS觀察到高用量與營業用車主的需求，為了協助這類客群有感降低負擔，即將推出業界最殺的訂閱制方案，僅需每月688元就能享有75折優惠電價，不過實際方案內容仍須以官方公告為準。

►台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

►太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：EVOASIS源點科技電動車充電充電站公有停車場綠洲汽車快充

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【猛烈撞擊】21歲海巡士兵騎車直行　猛撞轉彎轎車...噴飛撞牆亡

推薦閱讀

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

1196萬起！賓士「邁巴赫奢華敞篷跑車」台灣開賣　新總裁首次亮相

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

最高優惠10萬！特斯拉「新款房車＆休旅車」台灣開賣　可0頭款入主

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

預售價136萬！TOYOTA「新電動休旅bZ4X」開始接單　續航升級743KM

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

最新文章

本土電動車充電商大幅超車特斯拉2025-11-30

保時捷911 GT3緊繃強化套件來了2025-11-30

通用汽車全新電動跨界概念設計曝光2025-11-30

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台2025-11-29

台灣Audi慶耶誕！2款新車開展2025-11-29

【周焦點】國產中型休旅百萬內2025-11-29

福斯老麵包車真的浴火重生了2025-11-29

保時捷第1代凱燕變身沙漠越野車2025-11-29

飛雅特可愛小車500 Hybrid登場2025-11-28

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表2025-11-28

熱門文章

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台2025-11-29

「TOYOTA新改款旅行商用車」上市2025-11-26

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香2025-11-28

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了2025-11-28

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表2025-11-28

通用汽車全新電動跨界概念設計曝光2025-11-30

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起2025-11-24

保時捷911 GT3緊繃強化套件來了2025-11-30

TOYOTA「熱銷7人座MPV」推新運動款2025-11-24

三菱「全新7人座休旅」開賣2025-11-26

相關新聞

保時捷911 GT3「緊繃強化套件來了」！賽道機器空力＆操控再升級

保時捷911 GT3「緊繃強化套件來了」！賽道機器空力＆操控再升級

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

繳電費、買貓砂中百萬現金　台中購物節幸運兒出爐

繳電費、買貓砂中百萬現金　台中購物節幸運兒出爐

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

福斯老麵包車「真的浴火重生了」！原廠花費2000↑小時徹底翻新

福斯老麵包車「真的浴火重生了」！原廠花費2000↑小時徹底翻新

讀者迴響

熱門文章

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台！大改款TOYOTA RAV4、ES再等等

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

40萬有找！「TOYOTA新改款旅行商用車」上市　1.5升油電雙動力主打大空間

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表！定位比bZ4X更便宜

台灣TOYOTA「全新進口休旅挑戰百萬內」12月發表！定位比bZ4X更便宜

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

「TOYOTA新Innova 7人座升級」只賣80萬起！空間超大、油電省油

保時捷911 GT3「緊繃強化套件來了」！賽道機器空力＆操控再升級

保時捷911 GT3「緊繃強化套件來了」！賽道機器空力＆操控再升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366