本土電動車充電商「大幅超車特斯拉」！75折超殺方案即將上線

▲EVOASIS源點科技在全台已有134個直流快充站，正式超車特斯拉的113站。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

本土電動車充電商EVOASIS源點科技近期公布最新成績單，目前已在全台建置134站、600槍的直流快充，正式超越電動車大廠Tesla特斯拉，儘管台灣車市剛經歷一陣寒冬，不過EVOASIS仍看好國內電動車發展，不僅會持續加大建設力道，並且預告將針對高用量營業車用戶，推出業界最殺75折訂閱方案，將能讓用車成本有感下降。

▲EVOASIS源點科技董事長陶百群依舊看好台灣電動車發展潛力，將持續加大建設力道，目標全台突破1,000支直流快充槍。

根據EVOASIS公布的最新數據，截至11／27為止，品牌已在全台建置共134站、600槍的直流快充，已經大幅超車特斯拉的113站，同時有超過14萬名會員數，在電動車主的滲透率達到110%；在服務品質方面，整體營運時效達到99.5%，1年內中斷營運時間也低於48小時，EVOASIS也表示品牌還在持續努力，希望能帶給用戶更完美的充電體驗。

▲EVOASIS不只有大型的綠洲站點，也與台灣中油合作，於加油站內建置直流快充。

儘管台灣車市寒冬剛過，不過EVOASIS董事長陶百群指出，不僅全球電動車數量較去年成長23%，且隨著新車款續航力增加、駕駛輔助科技進步、以及最重要的入門車價持續下探，所以仍非常看好電動車市場的發展潛力，所以EVOASIS喊出2026要針對雙北市、桃園重劃區、台中海線與南部區域再建置超過400槍直流快充，使得總體規模突破1,000槍，不只要繼續維持領先地位，也要為電動車主提供更綿密的快充網絡。

▲在南來北往的各大國道服務區，EVOASIS也是佔有率最高的直流快充品牌，提供電動車主便利體驗。

除了站點密度持續提升外，EVOASIS也持續致力於創造更友善的充電環境，所以在2025年推出兩大措施，第1個是針對商場站與單樁站，當車輛停止充電後超過10分鐘未駛離，將會開始收取每分鐘10元的佔位費，避免佔用導致下一位客戶無法充電；第2個是充電上限，當尖峰時段同規格充電樁全部滿席時，達到85%就會自動停止充電，避免高電量進入慢速（涓流）充電導致長時間佔用。

▲EVOASIS預告將針對高用量與營業車車主，推出每月688元可享電價75折的訂閱制方案。

至於在使用者最有感的「價格」方面，EVOASIS原本就經常推出各式各樣的促銷費率，近期EVOASIS觀察到高用量與營業用車主的需求，為了協助這類客群有感降低負擔，即將推出業界最殺的訂閱制方案，僅需每月688元就能享有75折優惠電價，不過實際方案內容仍須以官方公告為準。